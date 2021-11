Cum a fost acuzat Michael Jackson de abuz sexual și ce a pățit în arest! A avut de plătit o cauţiune uriaşă

Viața lui Michael Jackson a stârnit curiozitate și nu puține au fost momentele pe care opinia publică le-a disecat pe toate părțile. Acuzele de podofilie și abuz sexual au știrbit din imaginea unui star care a schimbat pentru totdeauna muzica.

Partea neagră a poveștii a început în 1993, atunci când Michael Jackson a fost acuzat de abuz sexual asupra copiilor. Jordan Chandler, un băiat de numai 13 ani a deschis acest carusel. Puștiul le-a povestit tuturor că abuzul ar fi avut loc în casa lui Jackson, Neverland Ranch din Santa Barbara

Cum a fost arestat Michael Jackson pentru abuz sexual

Câteva luni mai târziu, megastarul a soluționat procesul intentat împotriva lui. A oferit atunci nu mai puțin de 23 de milioane de dolari, 5 milioane mergând către avocații familiei. Procurorii au urmărit dosarul penal și au prezentat probele la două mari jurii separate, însă nimeni nu a fost inculpat.

În anul de grație 2000, un copil bolnav de cancer, Gavin Arvizo i-a fost prezentat lui Michael Jackson de către omul de afaceri și comediantul Jamie Masada. Tatăl puștiului obișnuia să ceară celebrităților bani pentru a sprijini tratamentele fiului său.

Muzicianul și Arvizo au devenit prieteni, iar Jackson l-a invitat pe copil, dar și pe familia acestuia în Neverland Ranch. Cu toate acestea, după ce a fost de acord să plătească operația copilului, Jackson a încetat brusc să-l mai caute.

A făcut-o după aproape doi ani de zile când l-a invitat să apară într-un show TV Living with Michael Jackson. Prezentatorul Martin Bashir l-a intervievat pe cântăreț timp de opt luni pentru film, perioadă în care interpretul și Arvizo au fost văzuți ținându-se de mână.

Documentarul care a stârnit rumoare

Jurnalistul nu a ratat momentul și l-a întrebat pe Jackson despre oportunitatea ca un adult să facă petreceri de pijama și să împartă patul cu un copil. Megastarul s-a apărat și a transmis că nu a fost nimic sexual. Mai mult decât atât, acesta a explicat că și-a împărțit patul cu mulți copii, inclusiv cu actorii Macaulay și Kieran Culkin.

În replică, Macaulay Culkin a apărut la Larry King Live pentru a-l apăra pe amicul Michael Jackson și a spus că nu s-a întâmplat nimic nepotrivit la Neverland Ranch.

„Dormitorul lui Michael Jackson are două etaje și are trei băi. Când am dormit în dormitorul lui, trebuie să înțelegi întregul scenariu. Chestia este că Michael nu se pricepe prea bine să se explice”, a transmis actorul.

Nu a convins prea multă lume și autoritățile au început să stea de vorbă cu toți copiii care au împărțit patul cu Michael Jackson.

Ce cauțiune a plătit Michael Jackson

Aproape două săptămâni a ținut întreaga anchetă și în urma unui raport confidențial bazat pe interviuri cu Arvizo, care s-a scurs în presă, oficialii pentru protecția copilului au declarat că acuzațiile de comportament ilicit erau mai degrabă nefondate.

Cu toate acestea, în iunie a fost redeschis cazul și câteva luni mai târziu, mai exact în noiembrie, Arvizo a spus poliției că Michael Jackson l-a molestat de mai multe ori între 7 februarie și 10 martie 2003.

De asemenea, mama acestuia, Janet Arvizo a transmis că familia ei a fost ținută atunci captivă la Neverland. Pe 18 noiembrie 2003, poliția a percheziționat Neverland Ranch cu un mandat de percheziție într-un moment în care starul și cei trei copii ai săi se aflau în Las Vegas.

Două zile mai târziu, pe 20 noiembrie, Michael Jackson a fost arestat. O oră a petrecut în închisoare după care s-a plătit o cauțiune uriașă pe numele lui de 3 milioane de dolari

Ce a pățit Michael Jackson în arestul Poliției

Culmea, într-un interviu acordat celor de la 60 Minutes, a spus că poliția l-a maltratat și s-a plâns că agenții i-au dislocat umărul. Starul și-a reafirmat nevinovăția și a spus că este hotărât să nu mai soluționeze cazul în afara instanței, așa cum o făcuse în 1993.

În cele din urmă, procurorul general din California a concluzionat după o investigație independentă că muzicianul nu a fost nici „manipulat” și nici maltratat atunci când a ajuns în custodia agenților.

În finalul anului 2003, cu doar o săptămână , megastarul a fost găsit culpabil de șapte capete de acuzare de molestare a copiilor și două capete de acuzare pentru administrarea unui agent de ebrietate în scopul comiterii unei infracțiuni.

A primit și alte conexe suplimentare, inclusiv conspirație care implică răpirea copiilor, închisoare falsă și extorcare. Michael Jackson a pledat nevinovat pe 30 aprilie 2004. Avocații i-au transmis că riscă o pedeapsă de până la optsprezece ani de închisoare

Ce s-a întâmplat în timpul procesului

Juriul a deliberat timp de 32 de ore pe parcursul a șapte zile. La votul inițial, nouă jurați au votat pentru achitarea lui Jackson, în timp ce trei l-au găsit vinovat. Pe 13 iunie 2005, aceștia au anunțat verdictul de nevinovat pentru toate acuzațiile.

De remarcat că jurații au considerat că întreg cazul propus de acuzare a fost unul slab și cronologia acuzațiilor destul de problematică, în condițiile în care inclusiv molestarea ar fi avut loc după difuzarea documentarului.