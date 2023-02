Superstarul care a învins deficienţele de auz. Myles Borne vrea să scrie istorie în WWE chiar dacă se luptă cu sindromul PPHN

Wrestling-ul profesionist este unul dintre cele mai populare sporturi din Statele Unite ale Americii și nu numai. Zeci de mii de spectatori iau cu asalt arenele gigantice de peste Ocean la fiecare show, mai ales când acestea sunt puse în scenă de WWE (n.r. – World Wrestling Entertaiment), promoția numărul 1 a planetei. Într-o industrie dominată de-a lungul istorie de Hulk Hogan, Dwayne „The Rock” Johnson, „Stone Cold” Steve Austin, John Cena sau Roman Reigns, numele Myles Borne nu spune mare lucru. Deocamdată… Pentru că are tot potențialul din lume să calce pe urmele marilor campioni care au urcat în ring. FANATIK vă prezintă de ce tânărul american este diferit de toți ceilalți care au ales același drum.

Myles Borne, asemănare izbitoare cu una dintre cele mai mari legende

, e mereu în căutare de luptători care să devină superstaruri precum cele menționate anterior. O carieră de excepție în wrestling este similară cu succesul la nivel global. Mai toate vedetele care au scris istorie în WWE au făcut saltul în proiecte și mai importante, în special la Hollywood.

Pentru Myles Borne (n.r. – David Bostian) mai este mult până departe, dar perspectivele sunt extrem de interesante. Americanul în vârstă de 23 de ani vine din Wilmington, Carolina de Nord, și a fost recrutat de WWE în primăvara lui 2022, an în care și-a făcut și debutul în show-ul „NXT Level Up”, un program dedicat luptătorilor din pepiniera WWE.

Borne măsoară 1,88 metri și a fost remarcat de scouterii WWE în colegiu, acolo unde era un practicant de succes al wrestling-ului amator. Deși nu a fost singura achiziție a WWE-ului în acest an, Myles a ieșit în evidență în special datorită aspectului său fizic, extrem de asemănător cu cel al legendarului Randy Orton (42 de ani). Comparația dintre cei doi a devenit imediat virală, fanii wrestling-ului umplând rețelele de socializare cu postări în care discutau despre faptul că Borne poate fi urmașul de drept al lui Orton.

Cine este Randy Orton

Născut pe 1 aprilie 1980, Randy Orton este unul dintre cei mai populari wrestleri de pe planetă și este considerat totodată și unul dintre cei mai buni din istorie. Orton măsoară 1,93 metri, este un superstar de a treia generație (n.r. – tatăl și bunicul său au fost și ei wrestleri), iar de-a lungul carierei a câștigat aproape tot ce putea fi câștigat în WWE.

Poreclit „Ucigașul de legende” sau „Vipera”, Randy Orton este al treilea cel mai prolific campion mondial din istoria companiei: 14 titluri, la egalitate cu Triple H (n.r. – Paul Levesque). Doar John Cena și Ric Flair au mai multe centuri supreme, 16 la număr. Pe lângă titlurile mondiale, Orton mai are în palmares un titlu Intercontinental, un titlu al Statelor Unite ale Americii și patru titluri la echipe. Se mai poate lăuda cu faptul că a câștigat de două ori meciul Royal Rumble (2009, 2017) și o dată servieta Money In The Bank (2013), iar de două ori a fost în main event la .

Surd din cauza unei afecțiuni rare

Revenind la Myles Borne, trebuie să menționăm că, în lumea wrestling-ului, pentru a avea succes nu trebuie doar să fii bun în ring, ci și să ai carismă, să vorbești bine la microfon și să te prezinți per total precum un superstar în adevăratul sens al cuvântului.

Deși a avut câteva meciuri, „viitorul Randy Orton” n-a fost auzit vorbind până la episodul din 23 septembrie al NXT Level Up, atunci când a adresat câteva cuvinte legate de unul dintre adversarii săi. Imediat, fanii și-au dat seama că ceva este în neregulă și că Borne are un impediment atunci când vorbește.

Această problemă este cauzată de faptul că Myles s-a născut cu sindromul „hipertensiune pulmonară persistentă a nou-născutului (PPHN)”. PPHN este o afecțiune care nu permite sângelui să circule corespunzător în plămâni, ceea ce înseamnă că sângele nu poate prelua oxigen pentru a îl transporta în restul corpului.

Deși hipertensiunea pulmonară persistentă a nou-născutului este o afecțiune tratabilă, tratamentul are repercusiuni devastatoare asupra bolnavului. Unul dintre efectele secundare îl reprezintă deficiența de auz, astfel că, din cauza tratamentului, Myles Borne a ajuns să fie surd.

În mod surprinzător, pentru că Myles nu auzea, acesta a învățat în mod natural să citească pe buze încă de la vârsta de doi ani, aptitudine descoperită în timpul unor teste de auz cu un logoped.

„El învaţă ceea ce vede”

„A fost uimitor pentru mine. Dr. (Sherif) Botros plângea și noi toți plângeam pentru că reușise să citească atât de bine pe buze de la o vârstă foarte fragedă”, spunea Bobbi Bostian, mama lui Myles Borne

La scurt timp, Myles a primit un aparat auditiv și a folosit un tranzistor FM odată ce a început să meargă la școală. Ideea tranzistorului este să blocheze zgomotul de fond și de a permite persoanei cu deficiențe de auz să se concentreze mai bine asupra persoanei care vorbește.

Borne și-a început cariera de luptător amator fără să poată auzi instrucțiunile antrenorului său. În cele din urmă, după ce părinții săi au contestat o regulă conform căreia atleții nu puteau purta aparate metalice în timpul luptelor, lui Myles i s-a dat voie să beneficieze de tranzistor pentru a își putea auzi antrenorul.

„Deficiența lui de auz aproape că îl ajută, deoarece el învață ceea ce vede, iar wrestlingul este un sport vizual. Îi arăți ceva și învață, pentru că el asimilează mult mai repede decât un om normal”, povestea unul dintre foștii antrenori ai lui Myles Borne

Un luptător cu un singur picior, sursa de inspirație a lui Myles Borne

Într-un interviu acordat în adolescență, Myles Borne a dezvăluit cum a reușit să treacă peste acest impediment și să își urmeze visul. Actualul star WWE recunoaște însă că nu a fost ușor tot timpul, iar cheia succesului său îl reprezintă Anthony Robles, cel care a câștigat cu un singur picior campionatul de lupte NCAA 2010-2010.

Când eram mic, obișnuiam să mă feresc de lupte și mă simțeam vinovat că nu pot face și eu ce poate face un om normal. Dar când l-am văzut (n.r. – pe Anthony Robles) mi-am spus: «El nu poate să meargă sau să se țină deloc de adversar, dar totuși luptă și câștigă titlul». Acest lucru m-a inspirat să muncesc și mai mult, pentru că dacă el nu își găsește scuze, nici eu nu ar trebui să o fac” – Myles Borne

Ani mai târziu, Myles Borne a semnat oficial cu WWE și, în ciuda impedimentului pe care îl are, poate deveni un nume de legendă al wrestlingului profesionist.