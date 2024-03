Surpriză imensă! Fotbalistul remarcat de Basarab Panduru după Voluntari – FCSB! Nu e din echipa lui Gigi Becali: „Pune piciorul pe minge într-un fel”

Panduru a precizat că jucătorul ilfovenilor Robert Popescu (20 de ani) are valoare, dar nu poate momentan evolua la nivel înalt din cauza lipsei de viteză. Fostul internațional crede că Robert Popescu ar trebui să schimbe ceva în jocul său pentru a se adapta la cerinţele fotbalului actual.

Surpriză imensă! Fotbalistul remarcat de Basarab Panduru după Voluntari – FCSB! Nu e din echipa lui Gigi Becali

Întrebat dacă vede în Robert Popescu un jucător care ar putea ajunge la o echipă mare din România, Panduru crede că acesta este bun la Voluntari dar pentru a evolua trebuie să-și schimbe jocul.

„E un jucător care are un oarecare talent, pune piciorul pe minge într-un fel, mai face şi o fentă, are ceva talent. În schimb, mi se pare că se mişcă foarte încet”, a spus Panduru la după meciul câștigat de FCSB CU FC Voluntari, scor 2-1.

Fostul fotbalist crede că: „Totul este lent la el şi trebuie să schimbe ceva. Nu trebuie să fie Haaland, dar nici să fie unul de 70 de ani, că nu poţi să fii aşa de lent totuşi. Văd ceva la el, dar dacă nu schimbă şi continuă aşa, doar să meargă pe teren, nu-l văd bine. Dar pentru Voluntari poate că nu contează, pentru Voluntari poate că e bun”.

Robert Popescu este mijlocaș ofensiv și este originar din Craiova. Deși tatăl său este antrenor la juniorii Universității Craiova, acesta a evoluat la juniori la FCSB, iar ulterior a ajuns la FC Voluntari unde l-a convins pe Nicolae Dică de faptul că merită să joace.

Vadim Raţă nu-și explică înfrângerea cu FCSB

Jucătorul moldovean al lui FC Voluntari, Vadim Rață, a vorbit despre căderea din meci, mai ales că în prima repriză ilfovenii au controlat jocul în jumătatea proprie cu FCSB.

„Mi-e greu să-mi explic ce se întâmplă cu noi. Avem decăderi în joc. În prima repriză nu le-am dat nimic să-şi creeze, iar în a doua înscriu două goluri în şase minute, trebuie să fim mult mai concentraţi pe parcursul jocului, nu poate merge aşa mai departe”, a spus Rață.

Moldoveanul nu crede că ar putea fi vina antrenorului, mai ales că trupa din Voluntari este recunoscută pentru acest tip de scăderi în intensitate mai ales în a doua repriză, lucru ce se întâmpla inclusiv cu Ilie Poenaru pe bancă. Totuși, Rață recunoaște că ilfovenii încă au emoții și obiectvul este salvarea de la retrogradare.

„Nu cred că e vina antrenorului, nu sunt adeptul să dau vina pe antrenor, problema e la noi, trebuie să fim mult mai agresivi în teren, trebuie doar să acumulăm puncte, nu mai contează cum jucăm şi să ne salvăm de la retrogradare.La pauză cred că am vorbit 5-10 minute să ieşim montaţi, am ieşit şi am luat două goluri în şase minute”, a spus jucătorul din Republica Moldova.

Vadim Rață, supărat pe propriii colegi!

Acesta crede că FCSB nu a surprins și nici nu a părut mult mai puternică fiind vorba doar de erori în defensivă ale trupei din Voluntari. „E incredibil, discutăm, încercăm, parcă merge totul bine şi luăm două goluri, deşi până acolo n-au creat nimic.În play-out se dă bătălia, pentru noi va fi greu, e important să intri cu un avantaj cât de minim, acolo câştigi două meciuri deja eşti sus.

FCSB nu m-a surprins, mă uitam la meciurile lor, se vede că au multă calitate şi joacă un fotbal plăcut, astăzi nu i-am simţit atât de puternici”, a spus Rață. În schimb, după meci, Gigi Becali a fost euforic și a menționat

Coman este un jucător puternic

Mai departe, Rață crede că diferența a fost făcută de Florinel Coman un jucător de națională. „Prima repriză nu le-am dat nimic, nu şi-au creat nimic, ocazii, Coman nu prea a driblat, e foarte puternic, cu siguranţă cel mai în formă jucător.Jucător de clasă, am mai jucat la echipa naţională împotriva unor jucători mari şi nu înţeleg de ce nu face pasul într-un campionat mai puternic, merită, mi se pare un jucător extraordinar”, a declarat Vadim Raţă la finalul meciului.

Evoluția lui Coman l-a determinat chiar pe patronul FCSB Gigi Becali să declare .