Surpriză în finala Te cunosc de undeva. Cu cine vor cânta Monica și Ana Odagiu

Surorile Odagiu de la Te cunosc de undeva vor cânta alături de o formație celebră în marea finală. Iată ce surpriză îi așteaptă pe fanii emisiunii.

Surpriză în finala Te cunosc de undeva. Cu cine vor cânta surorile Odagiu

Sâmbătă, în cadrul de la Antena 1, fanii vor avea parte de o surpriză deoarece pe scenă va urca Mahala Rai Banda, formație celebră pentru ritmurile sale gipsy.

Carmen şi Romică, Alexia şi Dima, Emi şi Cuza şi Ilona şi Ristei sunt cuplurile care se vor lupta în marea finală.

Ana și Monica Odagiu vor avea un moment „exploziv” conform producătorilor show-ului, inspirat din serialul fenomen Casa de Papel și alături de Mahala Rai Banda.

Ana și Monica Odagiu, coșmaruri din cauza personajelor primite la Te cunosc de undeva

au povestit un episod interesant petrecut din cauza participării lor la Te cunosc de undeva.

Acestea au stârnit zâmbete printre concurenți și jurați după ce au trebuit să interpreteze un personaj aparte: El Chombo și să cânte melodia virală Dame tu Cosita.

„Nu că ne-am ofticat, ne-am supărat, am plâns când am văzut ce s-a gândit ruleta să ne dea!”, a declarat Monica atunci.

Pe de altă parte, Ana Odagiu a fost mai supărată și chiar a avut un coșmar în legătură cu acest personaj pe care trebuie să îl interpreteze la Te cunosc de undeva. Mama celor două chiar i-a spus că ar semăna cu ea.

„Când am ajuns acasă, după ce am aflat personajul, supărate nevoie mare, mama ne-a spus răspicat: Eu înţeleg de ce vi l-a dat, seamănă cu voi!

I-am replicat imediat: Pe bune, mă, mama?, iar ea mi-a spus Da, mai ales cu tine, Ana, nu mai râde! Seamănă de-a binelea!

Am adormit atat de supărată, încât şi în vis mi-a apărut broasca asta, care mi-a spus: Nu înţeleg de ce eşti atât de supărată! Nu înţelegi că semăn cu tine! A doua zi mi-am zis ok, asta e, şi am acceptat personajul!”, a spus și Ana Odagiu.