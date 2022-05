Surpriză la Survivor. Ce le-au pregătit producătorii concurenților rămași în lupta pentru marele premiu

A devenit oficial – discutăm despre o surpriză de zile mari pe care producătorii emisiunii Survivor 2022 le-au pregătit-o concurenților rămași în luptă.

Ce se întâmplă la Survivor 2022

Foștii concurenți vor reveni la Survivor România, pentru a-și susține finaliștii. Vă readucem aminte că printre cei eliminați, se numără nume grele.

Discutăm despre vedete ca , Cătălin Zmărăndescu sau CRBL. Cu toții au plecat spre Republica Dominicană, un loc unde și ei au fost nevoiți să treacă de curând testul supraviețuirii.

Războinici sau Faimoși, oameni care au încântat de-a lungul timpului, concurenți care au avut ceva de spus în show-ul celor de la Pro TV, cu toții s-au reîntâlnit în Aeroportul Henry Coandă.

Așa a rezultat și o imagine de o mie de cuvinte. Natalia Duminică, Alexandra Duli, Elena Matei și vor fi prezenți din nou în emisiune. Au avut și un mesaj pentru cei care încă speră la victorie.

Vă readucem aminte că Daniel Pavel, gazda reality-show-ului de la Pro TV, a anunțat încă de săptămâna trecută că vor începe probele individuale.

Pe data de 31 mai 2022, este stabilită finala Survivor România. Este momentul în care unul din cei patru finaliști rămași în concurs va câștiga marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

„Totul ne este scris. Am învățat multe lucruri. M-au schimbat multe lucruri în bine. Greul pe care l-am dus aici…Am tras tare în fiecare zi aici, fizic, psihic.

Am dat tot ce am putut, sunt mândră de parcursul meu aici. De tot ce am realizat în acest concurs.. Atât mi-a fost mie scris în cărți”, avea să spună Ștefania, una dintre concurentele eliminate pe parcurs.