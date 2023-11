Surprizele lui Edi Iordănescu pentru meciurile decisive cu Israel şi Elveţia. Mogoș și Dumitrescu, șanse mari!

Asta, în condițiile în care se vor disputa multe meciuri într-un timp relativ scurt, astfel că orice jucător trebuie să fie pregătit pentru a intra în teren, în cazul în care titularii se vor accidenta sau nu vor mai face față din cauza oboselii.

Surprizele lui Edi Iordănescu pentru meciurile decisive cu Israel şi Elveţia

În acest sens, Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit care vor fi surprizele pregătite de Iordănescu. ”Mâine va fi anunțat lotul de către Edi Iordănescu. Nu e Man, nu va fi nici Sorescu, că s-a discutat mult.

ADVERTISEMENT

S-a discutat mult dacă a fost sau nu convocat pentru această dublă, date fiind problemele sale. Avem o problemă la banda dreaptă. La echipa națională în 4-5 zile, se poate accidenta. Trebuie să ai o dublură, nu doar să fie la număr.

Apropo la banda dreaptă, vom avea un jucător dublură la Rațiu care va veni din SuperLiga. E vorba despre Vasile Mogoș de la CFR Cluj, iar o variantă surpriză va fi Butean de la Hermannstadt”, a explicat Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

De asemenea, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a menționat că există o mare problemă de lot pentru naționala noastră, în banda stângă. Tocmai aici fanii vor avea parte de o mare surpriză. ”Mai ales că avem problemă și la banda stângă, unde s-a accidentat Camora. Bancu e piesa principală, nevenind Camora se va face balotaj între Andres Dumitrescu și Borza de la Rapid.

A fost chiar titular pe Olimpico în AS Roma cu Slavia. Surprizele acestea sunt, Andres Dumitrescu e convocat în premieră. Vedem mâine după prânz, o să vedem cu câți atacanți atacăm Israelul.

ADVERTISEMENT

În atac avem Alibec, Pușcaș și Florin Tănase. Edi Iordănescu va decide până la urmă, dacă va simți nevoia de încă un atacant tot un jucător tânăr va aduce, probabil Bîrligea”, a dezvăluit Cristi Coste.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Surprizele pregătite de Edi Iordănescu