„Talismanul” Universității Craiova la derby-ul contra CFR Cluj: „Se pare că aduc noroc”

Gică Craioveanu nu ratează șansa de-ai încuraja pe „alb-albaștrii” atunci când are ocazia, iar „Grande” și-a anunțat prezența la derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj prin intermediul FANATIK. Legenda din Bănie le-a purtat noroc oltenilor la succesele cu Dinamo și UTA Arad din sezonul actual.

Gică Craioveanu, despre Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Mandorlini este mai ofensiv decât Petrescu. Dacă suntem atenți câștigăm”

Gică Craioveanu a analizat în exclusiviate pentru FANATIK derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj. „Grande” este impresionat de evoluțiile „alb-albaștrilor” sub comanda lui Ivailo Petev și speră într-o victorie cu ardelenii, care nu traversează o formă bună în SuperLiga.

„Sunt două echipe care vor lupta până la sfârșit pentru primele locuri, pentru campionat sau primele trei locuri. Văd un meci echilibrat, cred că am jucat foarte bine la Cluj. Cred că este unul dintre cele mai bune meciuri ale Craiovei în sezonul ăsta.

De când a venit Mister sunt șase puncte, imaginea din repriza a doua cu Oțelul a fost senzațională, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Adevărul este că nu traversează o perioadă foarte bune, este cam ce ni s-a întâmplat nouă acum o lună. Nici jocul, nici rezultatele nu sunt foarte bune, de asta plecăm puțin favoriți”, a spus Gică Craioveanu.

Gică Craioveanu a scos în evidență faptul că CFR Cluj și-a schimbat strategia sub comanda tehnicianul italian, însă acest lucru nu îl descurajează. Fost mare internațional anunță că dacă reușește să elimine greșeliile din defensivă.

„Este un meci greu, au echipă bună, s-au întârit bine și au un antrenor bun, doar că și pe ei sistemul ăsta de joc i-a cam schimbat pentru că Mandorlini este mult mai ofensiv decât Dan Petrescu. Am spus mereu că într-un sezon orice echipă are o lună, poate o lună și ceva mai slabă

Intervine oboseala, accidentăriile, ieșirea din formă a unor jucători importanțista trage echipa în jos. Poate de asta CFR are problemele ca exprimare de joc și rezultate , dacă suntem atenți și nu facem greșeli în apărare cum am mai făcut în sezonul actual putem să câștigăm meciul”, a declarat Grande.

Craioveanu laudă mutarea lui Ivailo Petev: „Este mai comod pentru un fotbalist. Joacă și Andrei unde îi place”

la Universitatea Craiova și se pare că tehnicianul bulgar nu s-a înșelat în privința mijlocașului. Acesta a marcat un hat-trick cu Oțelul Galați și este așteptat să facă diferența în continuare.

„Mai este și publicul, pare că vrea să se întoarcă lângă echipă și asta este important pentru jucători. Echipa este mai consistentă, l-a schimbat pe Mitriță pe postul unde i-am spus că îmi place să joace și lui și prietenilor mei. În partea stângă trebuie să faci și partea defensivă.

Iar dacă faci faza defensivă pierde foarte mult în atac. Am jucat tot acolo unde joacă el, în spatele vârfului sau al doilea vârf, este mai comod pentru un fotbalist. Trebuie să facă faza dublă și pe el îl costă, de asta consider că are un atuu și trebuie să joacă mai mult ofensiv decât defensiv, doar prin poziționare se poate apăra.

Este un lucru pozitiv pentru el. Joacă și Andrei unde îi place, copilul Danciu a început să aibă personalitate. Problema la noi este cu vârful, să vedem cine o să joace vârf. La Craiova și toate echipele care s-au bătut la titlu au depins de un atacant care marchează goluri și acum doar Marko are cinci goluri ca vârf”, a spus Craioveanu.

Gică Craioveanu: „Profit și vin. Aduc noroc, sper să fiu talisman și sămbătă”

Gică Craioveanu este „talismanul” Universității Craiova în SuperLiga, deoarece oltenii nu au pierdut niciodată atunci când s-a aflat în tribune. „Grande” speră să le poarte noroc „alb-albaștrilor” și cu CFR Cluj, la fel cum s-a întâmplat la echipa națională.

„Va fi un meci tactic pentru că în derby-urile astea importante nimeni nu vrea să riște, iar partidele astea le decid un mic detaliu, o fază individuală, o inspirație a unui jucător. De multe ori și o fază fixă. Să nu ne așteptăm la un meci senzațional, foarte deschis.

O să vin că am ceva de filmat cu Superbet, trebuie să fac acolo un interviu și ceva la stadion. Profit și vin, dar nu știu dacă o să stau până la sfârșitul meciului pentru că trebuie să comentez un meci din Spania, Osasuna – Real Sociedad.

Voi sta sigur prima repriză și ceva din repriza a doua, vin să văd echipa. Am fost la două meciuri sezonul ăsta, cu Dinamo, 2-0, pentru noi și cu UTA Arad, 3-0, deci sunt două victorii. Îi spuneam și lui Răzvan Burleanu că mereu când am fost la echipa națională am fost cu Ungaria, Kosovo, și Elveția. Aduc noroc când sunt pe stadion, sper să fiu talisman și sămbătă seara”, a spus Craioveanu.