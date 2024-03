Tânăr specialist în securitate, director la trei companii din Primăria Capitalei. Cum a cumpărat un autoturism Mercedes cu banii jos

Robert Hristea, în vârstă de doar 33 de ani, a fost numit recent în funcția de director în cadrul Centrului Cultural Palatele Brâncovenești, instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei ce administrează domeniul din Mogoșoaia. Pe site-ul centrului au fost publicate declarațiile de avere și de interes ale acestuia, completate la data de 21 ianuarie 2024, ce se depun la 30 de zile de la numire, ceea ce înseamnă că numirea a fost făcută între finalul anului trecut și începutul anului 2024. Este cea de-a treia funcție de conducere pe care Robert Hristea o primește în cadrul companiilor aflate în subordinea Primăriei Capitalei.

Director la trei companii din subordinea Primăria Capitalei

Salariul pe care Robert Hristea îl va primi de la Palatele Brâncovenești va fi de aproape 10.000 lei net pe lună. În aceeași perioadă în care acesta a fost numit director, Daniel Andronie a fost schimbat din funcția de director în cea de șef-serviciu. Salariul pe care acesta din urmă l-a încasat anul trecut a fost de 118.196 lei, ceea ce echivalează cu 9.800 lei net pe lună.

Robert Hristea mai este și director adjunct la Centrul pentru Tineret al Municipiului București, una dintre numeroasele instituții și companii municipale înființate în timpul Administrației Firea și devenite celebre pentru salariile uriașe plătite. Acest Centru pentru Tineret a fost înființat în noiembrie 2016, la cinci luni după ce , iar Robert Hristea era numit director-adjunct în septembrie 2017, la vârsta de 27 de ani. Salariul încasat pentru această funcție în anul 2022 a fost de 121.250 ron, adică puțin peste 10.000 lei brut, lunar.

De la începutul anului 2023, Robert Hristea fusese delegat și în funcția de director general al companiei Service Ciclop SA, o altă companie aflată în subordinea Consiliului General al Primăriei București. Desprinsă din fosta RATB, compania de service auto Ciclop SA este cunoscută mai ales prin clădirea de pe Bulevardul Magheru. Ca rezultate financiare, compania nu stă foarte bine, fiind pe pierdere din 2015 până în prezent. În anul 2022, la o cifră de afaceri de 3,8 milioane, societatea a avut pierderi de 1,7 milioane lei.

Hristea a fost numit în această funcție în 6 ianuarie 2023, întâi pe o perioadă de patru luni, însă mandatul său a fost prelungit apoi în lunile mai și iulie până la data de 15 decembrie 2023. Potrivit deciziei CA din iulie 2023, salariul net lunar pe care Robert Hristea urma să-l încaseze pe următoarele cinci luni a fost de 18.803 lei. Suma este una brută, însă rămânea în mână cu peste 11.000 lei.

Nu e clar dacă mandatul acestuia a fost prelungit și în anul 2024 (nu există hotărâri AGA care să infirme sau să confirme acest lucru), însă figurează atât ca director general al companiei cât și ca președinte al Consiliului de Administrație, funcție pentru care este remunerat cu alți 9.250 lei. De asemenea, pe profilul de LinkedIn, acesta menționează că este în continuare directorul general al Ciclop SA.

Dacă i se va prelungi mandatul de director general la Ciclop SA, cel mai probabil Hristea va avea un venit lunar de peste 30.000 lei de la cele trei companii, toate aflate în subordinea Primăriei Capitalei.

Specialist în securitate, carieră în politică

Nu există un CV public al lui Robert Hristea ci doar mențiunile pe care acesta le-a trecut pe profilul său de LinkedIn. Aici menționează că este licențiat la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (2009-2012) în studii de politici de securitate națională, iar apoi, între 2012 și 2014 a absolvit masterul de managementul informațiilor la Academia Națională de Informații, academia SRI. Patru ani mai târziu își completează studiile și cu un master în administrarea afacerilor la Universitatea Constantin Stere din Chișinău (2018-2020), deși în această perioadă a lucrat în administrația locală a Capitalei.

Potrivit site-ului companiei Ciclop SA, Hristea este afiliat PNL, însă acesta și-a început cariera politică în ALDE, formațiune care a fost absorbită de către PNL la finalul anului trecut. Robert Hristea a candidat în 2016 pentru un mandat de consilier local la Sectorul 2 al Capitalei, fără succes însă, iar apoi în anul 2019 pentru Parlamentul European, tot pe listele ALDE și tot fără succes. În anul următor, candidează din nou la alegerile locale, atât la Sectorul 2 cât și Primăria Generală, însă nici de această dată nu reușește să obțină un mandat în condițiile în care partidul condus de Tăriceanu obține doar 1,67% din voturi.

Totuși, eșecul de la alegerile locale din 2016 nu-l împiedică să ajungă în administrația publică, în noiembrie 2016, la vârsta de 26 de ani, este numit consilier personal al viceprimarului capitalei. Stă în această funcție timp de 11 luni, până în septembrie 2017. Cel mai probabil, , finul lui Călin Popescu Tăriceanu, devenit celebru pentru relația cu Oana Zăvoranu și materialele care au ieșit în spațiul public din această relație.

După lunile petrecute consiliindu-l pe fostul viceprimar, Hristea ajunge întâi în conducerea companiei municipale Protecție Civilă și Voluntariat SA, în august 2017, iar luna următoare la Centrul pentru Tineret al Capitalei, director-adjunct, funcție în care este și în prezent. În 2018 era deja președintele organizației de tineret a ALDE.

În anul 2019, tânărul politician ALDE participa la un protest anti-justiție (era perioada în care ALDE fusese la guvernare cu PSD, iar Tăriceanu era un critic al DNA) la Brașov organizat sub tema „Stop abuzurilor în justiție”. Alte mesaje vizibile la protestul organizat de ALDE au fost: „Nu abuzuri și interceptări”, „retrageți securiștii în cazărmi” sau „fără acoperiți în justiție”.

Într-o postare din februarie 2020, tânărul politician liberal descrie și cheia succesului personal în politică, „rețeta care pentru mine a dat roade”, asta deși nu a câștigat nicio alegere. „1. Stabilește-ți obiective pe termen scurt și mediu. 2. Odată stabilite obiectivele personale și ale echipei, muncește pentru a le atinge. Fii implicat, serios, consecvent, doar ai niște obiective de atins; 3. Dacă ai făcut sau faci primele 2 puncte, nu accepta niciun “Ești prea tânăr pentru asta!”. Ceea ce azi e “prea devreme”, maine poate deveni “prea târziu” (…)”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Averea făcută în politică

Hristea și-a început cariera însă în mediul privat, lucrând pentru o corporație din domeniul financiar timp de aproape trei ani și jumătate. Aici se angajează din septembrie 2013, când era student la Academia SRI, și își încheie jobul în decembrie 2016. Cu un an înainte începuse deja să se implice într-o organizație non-guvernamentală, Inițiativa Tinerilor pentru Modernizarea României, unde în din august 2015 era vicepreședinte regional. Renunță la acest rol în 2017, odată cu numirea la prima companie municipală.

Din declarația de avere din 2016, știm și cât câștiga Hristea în 2015 în privat: 26.316 lei, adică aproape 6.000 de euro. În aceeași perioadă, acesta încearcă să se lanseze în afaceri și pe cont propriu. În aprilie 2016, împreună cu un prieten, își deschide firma Deal Asistent în Brokeraj SRL, firmă care însă nu are activitate financiară, iar doi ani mai târziu este dizolvată. Aceeași soartă o are și firma Deal Best Solutions SRL, înființată tot cu un apropiat și ca domeniu de activitate tot intermedieri financiare, care este dizolvată tot după doi ani. În anul 2017 înființează o altă firmă, Veganiada Fruct SRL, cu domeniu de activitate prelucrarea și conservarea fructelor. În primul an, firma face un profit de peste 3.000 lei, însă în mai 2019, și această firmă este dizolvată după un an fără activitate fiscală.

De altfel, în declarațiile de avere din 2016 sau 2017 ale lui Robert Hristea nu apar menționate niciun fel de bunuri sau active financiare. Lucrurile stau cu totul altfel după cinci ani în administrația publică. În declarația de avere din octombrie 2023, valabilă pentru anul 2022, acesta declară două terenuri intravilane de 608 mp și 444 mp în Domnești, Ilfov, cumpărate în anii 2021 și 2022. De asemenea, declară o casă de locuit, tot în Domnești, Ilfov, cu o suprafață de 159 mp, achiziționată și ea în anul 2022. Cele trei proprietăți sunt deținute împreună cu partenera de viață.

În același an 2022, Hristea contractează două credite, unul pe 30 de ani iar un altul pe cinci ani, în sumă totală de 694.000 lei, adică aproape 140.000 euro. În nicio declarație depusă până la finalul anului 2023 nu menționează vreun cont bancar sau alte active financiare.

Primul cont de economii apare menționat abia în declarația depusă în ianuarie 2024, când menționează, într-un cont deschis în 2012 (!), economii de 83.185 lei. În același document mai menționează vânzarea terenului intravilan de 608 mp pentru suma de 30.000 euro.

Autoturism Mercedes, cumpărat cu banii jos

La începutul lunii februarie, Robert Hristea a achiziționat un autoturism Mercedes, clasa E, pentru suma de 76.452 lei. Autoturismul a fost scos la vânzare prin licitație publică, el aparținând firmei Barmi Food SRL, firmă aflată în insolvență.

Această firmă administra un restaurant din Drumul Taberei (în 2022, firma avea cifră de afaceri de aproape un milion lei și pierderi de 78.000 lei), iar principalul acționar trecut în actele de la registrul comerțului este Hupoiu Ana-Maria Raluca, partenera de viață a lui Robert Hristea. Aceasta din urmă este și ea angajată la stat, fiind angajată pe funcția de șef-serviciu la Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – Proedus, o altă instituție din subordinea Primăriei Capitalei.