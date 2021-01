Tania Budi, relație amoroasă cu Gigi Becali? Acuzațiile primite, într-o replică tăiosă a vedetei

Tania Budi îl desființează pe Cătălin Rizea, politicianul care a scris pe Facebook că vedeta ar fi avut o relație cu Gigi Becali contra sumei de 5000 de euro. Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu menționează că îl va da în judecată pe omul de afaceri după ce i-a pătat imaginea.

Celebra blondă susține că afaceristul Cătălin Rizea a vrut de nenumărate ori să fie în compania sa, însă l-a refuzat de nenumărate ori, iar acum vine cu o poveste inventată despre cum ea și Gigi Becali ar fi avut o idilă ascunsă.

Tania Budi susține că îl va da în judecată pe afacerist pentru a dovedi cele spuse în spațiul public. „Acest om, dacă îi pot spune așa, Cătălin Rizea, mi-a trimis mesaje ani la rând, până l-am blocat, pentru că nu mai suportam așa ceva. Mă invita mereu la cafea. Ajunsesem să îmi fie rușine să îl salut când ne vedeam în oraș, îl evitam. Eu nici nu îl cunosc pe Gigi Becali. L-am “cunoscut” doar prin niște prieteni acum vreo 20 de ani. La genul că am făcut cunoștință și atât.

Nu am schimbat două vorbe cu el în toată viața mea. Cum e posibil ca cineva să își bată joc în asemenea manieră de doi oameni, de două familii? În ce lume trăim? Îl voi da negreșit în judecată. Astăzi am vorbit cu avocata mea, care mi-a spus că nu am cum să pierd acest proces. Acest individ va plăti pentru toate aceste minciuni nenorocite”, a declarat Tania Budi, pentru impact.ro.

Cătălin Rizea, acuzații grave la adresa lui Gigi Becali și a Taniei Budi

Politicianul a menționat pe rețeaua de socializare că latifundiarul din Pipera ar fi avut relații extraconjugale cu Tania Budi în timpul arestării sale, lucru neconfirmat de niciuna dintre părți, ba chiar desființat de frumoasa blondă.

„După ce a ajuns după gratii, Gigi și-a continuat stilul extravagant și, profitând de perioada când, cu acordul conducerii penitenciarului de la Poarta Albă ieșea la muncă la baza de fotbal a clubului “Viitorul” Constantă, beneficia de plăcerile vieții, oferite de Tania Budi care, în schimbul sumei de 5.000 de euro, făcea naveta București-Constanța oricând Gigi își trimitea „brelocul”, pe Luțu, să facă pe șoferul cu celebra divă.

Știu că acesta a încercat și să el profite de farmeceleTaniei Budi la unul dintre drumurile de întoarcere spre București, dându-i de înțeles divei că ar fi și el inclus în pachetul plătit de șeful său, aceasta refuzându-l în cele din urmă.

Acesta este, de fapt, adevărul despre războinicul luminii, care vorbește despre moralitate, religie și valorile familiei atunci când este în public, el fiind, de fapt, un depravat ca mulţi alții. Până la urmă și ca și noi, ceilalți păcătoși, ne ghidăm după vechea vorbă românească, dar modificată și adaptată realităților noastre: “Să facă ce face popă, nu ce zice popă”. Poate, totuși, cineva curios să știe cum a devenit peste noapte Gigi Becali un mare miliardar? Continuarea în episodul următor din cancanul lui Rizea…”, a scris Cătălin Rizea pe Facebook.