Țara în care Fiscul scoate la vânzare chiloții rău-platnicilor. Statul face orice pentru recuperarea datoriilor

Fiscul din Ucraina a scos la licitație lenjeria intimă confiscată de la datornici, statul dovedind că este dispus să vândă orice pentru a recupera din prejudiciile cauzate de oameni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Statul vinde, așadar, aproape orice bun confiscat în urma raidurilor executorilor judecătorești asupra celor care nu și-au plătit datoriile, conform BBC.

Pe site-ul oficial al Ministerul ucrainean al Justiției pentru licitații online, numit Setam, au fost postate zezi de prechi de chiloți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiscul din Ucraina scoate la licitație chiloți

Prețul pentru o pereche pornește de la aproximativ 3 lei. De asemenea au mai existat cazuri în care statul a scos la vânzare vaci și oi, iar anul trecut a existat o tentativă în care au fost scoși la licitație doi câini de companie, lucru care a revoltat opinia publică.

Un deputat ucrainean a devenit ținta ironiilor internauților după ce a sugerat unui pensionar aflat în dificultate că ar trebui să-și scoată la licitație câinele pentru a-și achita facturile.

ADVERTISEMENT

Conform datelor oficiale, în Ucraina peste 2 milioane de oameni au datorii la fisc, iar numărul datornicilor a crescut în 2021 cu 300.000 din cauza pandemiei de Covid.

Potrivit cercetătorilor ONU, de la începutul pandemiei peste 40% dintre familiile ucrainene au fost afectate de criză. Astfel, cel puțin un membru al familiei și-a pierdut locul de muncă, șomajul fiind la cote nemaivăzute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Licitațiile organizate de fisc sunt ceva comun în toate țările civilizate, însă instituțiile preferă de obicei să scoată la licitație obiecte de valoare sau autoturisme. De exemplu, în România, ANAF scoate periodic la licitație diferite automobile.

Printre cele mai scumpe mașini scoase la licitație spre finele anului 2020 s-au făcut remarcate un Peugeot 207, an fabricație 2006, la prețul de 11.602 lei (TVA inclus), un BMW 530 D, an fabricație 1999, motorină, la prețul de 8032 lei (TVA inclus), o Lancia Kappa 2,4 TDS, an fabricație 1997, motorină, la prețul de 10710 lei (TVA inclus), dar și un Ford Focus, an fabricație 2001, motorizare 1598 centimetri cubi, benzină, alb, la prețul de 3570 de lei (TVA inclus).

ADVERTISEMENT