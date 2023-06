Țara unde muzica a fost interzisă la nunți. ”Care mai e diferența dintre o nuntă și o înmormântare?”

De altfel, fiind vorba de Afganistan și de regimul taliban, oamenii nici nu ar avea ce să facă în această situație. Cert e că Poliția Religioasă a talibanilor a cerut proprietarilor de săli de evenimente din Kabul să nu mai ofere muzică și alte activități care ar putea încălca regulile islamice.

Țara unde muzica a fost interzisă la nunți

Regula e valabilă pentru nunți și pentru orice alt eveniment similar. Informația a fost transmisă oficial printr-un comunicat de către Ministerul pentru Propagarea Virtuții și Prevenirea Viciului. Anul trecut, proprietarii erau ”sfătuiți” să renunțe la muzică, însă nu toată lumea s-a conformat, astfel că sfatul a devenit lege.

Problema pentru tineri era că oricum nu își permiteau nunți la săli de evenimente, din cauza costurilor ridicate. Așa cum managerul unei săli de lux din Kabul explica, sub protecția anonimatului, că în Kabul există multe săli de nunți separate pentru bărbați și pentru femei, unde există chelnerițe și femei fotograf sau cameramani femei pentru sala destinată femeilor, așa cum e regula în această societate, conform

“Dacă nu există muzică la o nuntă, atunci care este diferenţa între o ceremonie de nuntă şi o ceremonie de înmormântare?“, se mai plânge organizatorul de nunți. Muzica e considerată a fi împotriva învățăturilor islamului de către talibani. În aceste condiții, după ce talibanii au revenit la putere în august 2021, tot mai mulți artiști și muzicieni au părăsit Afganistanul și au cerut azil în alte țări.

, aproximativ 99,7% din populația afgană fiind musulmană. Aproximativ 90% practică islamul sunnit, în timp ce aproximativ 10% sunt șiiți. Majoritatea șiiților aparțin ramurii Twelver și doar un număr mai mic urmează ismailismul.

Dacă în Afganistan nuntașii nu se pot bucura de muzică, în Australia o nuntă a fost umbrită de tragedia morții a peste 10 nuntași, la care se adaugă 25 de răniți. Aici, în regiunea Hunter, autocarul care îi transporta pe nuntași și pe miri s-a răsturnat pe autostradă. Așadar, 10 oameni au murit și 25 au fost răniți, iar printre victime se numără câțiva sporitiv cunoscuți.

Nunta lui Mitchell Gaffney cu Maddy Edsell părea de vis, însă s-a terminat tragic. Cei doi sunt vedete locale, jucători de fotbal australian la Singleton Roosters, astfel că la nunta lor erau alți 8 jucători alături de soți sau soții. Din fericire, niciun sportiv nu se află printre morți, însă un număr foarte mare dintre aceștia au fost răniți.

, ca de basm, apoi… am primit vestea că a avut loc un accident, am intrat cu toții în panică”, povestește un martor la accident. Se pare că șoferul autocarului, un bărbat în vârstă de 58 de ani, a fost arestat și va fi pus sub acuzare, deși momentan nu se cunosc cauzele exacte ale accidentului teribil.

”Autoritățile trag un semnal de alarmă cu privire la siguranța rutieră și intensifică eforturile de prevenire a unor astfel de tragedii, în viitor. În aceste momente pline de durere, familiile victimelor primesc condoleanțe din partea comunității și a prietenilor”, arată presa din Australia.