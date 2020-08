Tatăl copiilor care au murit după ce au mâncat struguri face o dezvăluire cutremurătoare

Tatăl copiilor care au murit după ce ar fi mâncat struguri e în stare de șoc. Când a aflat vestea tragică a venit în grabă din Germania, unde lucra în construcții. Valentin Bughiuș este devastat după ce și-a pierdut cei doi copii, unul de trei ani și celălalt de un an și jumătatea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu am stropit niciodată via sau fructele din grădină”, a susținut bărbatul. El era plecat la muncă pentru a strânge bani. Visa să ofere un trai mai bun familiei și să își renoveze casa. Acum nimic nu mai are sens.

Se caută în continuare explicații pentru decesul brutal al celor doi copii. Tatăl victimelor susține că acum două luni a stropit cartofii cu o substanță pe care a cumpărat-o dintr-un loc neautorizat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”S-au liniștit la un moment dat şi au început să doarmă pe ea”

Totul a început de la niște struguri. După ce au mâncat cu poftă, copiii au început să se simtă rău.

„ Ei au mâncat struguri din grădină. De la aia a pornit. Au început să vomite, nu aveau febră, dar transpirau. A încercat soţia să-i liniştească, le-a dat apă. Au băut câte o guriță de apă plângând. I-a luat pe amândoi în braţe. S-au liniștit la un moment dat şi au început să doarmă pe ea”, povestește Valentin, tatăl copiilor.

ADVERTISEMENT

Mama celor doi copii a așteptat opt ore până să sune la urgențe. Ea a crezut că lucrurile nu sunt grave. Femeie susține că și ea a gustat din acei struguri. Când copilul de un an și jumătate și-a pierdut cunoștința, mama a decis să sune la 112.

La fața locului, în localitatea Coarnele Caprei, a ajuns un elicopter de intervenție de la SMURD. Medicii au acordat îngrijiri copilului timp de oră, după care au declarat decesul. Celălalt copil a decedat câteva ore mai tărziu la Spitalul de Copii din Iași.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Specialiștii susțin că e posibil ca substanța toxică, cu care au fost stropiți cartofi, să fi ajuns și pe vie.

„ Există substanţe neautorizate care se mai folosesc şi care au o concetraţie foarte mare. Unele dintre ele sunt pe bază de organofosforate, altele organoclorurate şi există şi alt tip de substanţe folosite pentru combaterea dăunătorilor care sunt nocive, mai ales dacă este vorba despre un copil”, a precizat Diana Cimpoesu, medic-șef UPU SMURD.

ADVERTISEMENT