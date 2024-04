Tatăl unui controversat concurent de la Survivor, vânat pentru că lucra pentru Nicolae Ceaușescu: „A fost șocul vieții”

Tatăl unui concurent contestat, dar și apreciat de la Survivor a fost trădat de prietenii cu care petrecea seară de seară după ce a căzut regimul lui Nicolae Ceaușescu. FANATIK prezintă declarații în exclusivitate făcute de unul din cei mai cunoscuți războinici ai show-ului de la PRO TV.

Fost concurent de la Survivor, totul despre momentul care l-a transformat într-un supraviețuitor. Tatăl său era vânat pentru că lucra cu securiștii lui Nicolae Ceaușescu

Vorbim despre Relu Pănescu, arădeanul care și-a deschis sufletul pentru FANATIK așa cum n-a făcut-o până acum. Fostul concurent de la Survivor a explicat care a fost momentul din viață în care s-a considerat cu adevărat supraviețuitor: Revoluția din 1989, când avea 18 ani.

Familia lui Relu Pănescu a fost hărțuită după evenimentele din decembrie 1989, asta pentru că tatăl fostului concurent de la Survivor deținea o funcție importantă pe vremea dictaturii comuniste. Pentru el și familia lui a fost un adevărat șoc să constate că toți oamenii care au trecut pragul casei lor au întors, brusc, spatele. Relu ne-a povestit că a încercat, împreună cu ai lui, să facă tot posibilul să îl protejeze pe tatăl său de vânătorii de securiști!

Relu Pănescu: „Tata deținea o funcție în vechea structură. (…) Înainte de Revoluție, casa mea era plină de prieteni, apoi ne-au evitat”

„Primul șoc în viață, să spun așa, și sunt foarte atent în exprimare, perioada de sfârșit a anului 1989. După părerea mea, unii spun că a fost Revoluție, alții lovitură de stat. Eu cred că a fost lovitură de stat, bun.

Ăla a fost momentul, pentru că și sunt așa cum mă știe lumea, sunt foarte direct… Eu am avut o viață deosebit de frumoasă de când m-am născut datorită familiei mele. Tatăl meu, înainte de 1989, deținea o funcție de conducere în vechea structură care era la momentul respectiv și atunci a fost șocul vieții. Vreau să spun că înainte de acel moment casa mea era plină de prieteni, cunoștințe, apropiați care ne vizitau. Ne treceau pragul pentru serile petrecute, mesele îmbelșugate, șprițurile care erau…

Atunci am constatat că marea majoritate a acestor enorm de multe persoane care ne-au trecut pragul casei ne-au evitat. N-au mai sunat telefoanele, lumea era speriată. Era panicată, pentru că a existat o schimbare majoră în societate. N-a mai venit nimeni la noi, ne evitau”, a povestit fostul concurent de la Survivor, în exclusivitate pentru FANATIK.

Tatăl fostului concurent de la Survivor s-a salvat în ultima clipă: „A venit cu ultimul avion din București la Arad”

În buza , tatăl lui se afla la București și a reușit să scape din haos, ajungând la Arad chiar cu ultimul avion.

„Tatăl meu, în momentul respectiv, era chiar în București. Tatăl meu a venit cu ultimul avion din București la Arad. Nu se știa absolut nimic. Nu vreau să dezvolt, pentru că tata avea o funcție importantă la vremea respectivă. Tatăl meu era propus pentru altceva și mai mare. Ți-am zis, a venit cu ultimul avion. Am trecut printr-o situație extrem de delicată, pentru că atunci s-a creat o panică, o isterie, un haos. Noi, în Arad, domiciliul familiei noastre era la kilometrul zero, era la 10 metri de casa de oaspeți. Era casa unde venea și Nicolae Ceaușescu. Știi că în fiecare reședință de județ avea o casă protocolară. Noi acolo stăteam, eram la 200 de metri față de Primăria Arad.

Noi am fost o familie foarte largă, dar eu nu vorbesc de familie, ci de cunoștințe, vecini, prieteni și așa mai departe. Eu am considerat o trădare partea asta. Veneam acasă și spuneam: Domnule, m-am întâlnit cu cineva, de exemplu, l-am salutat și a întors capul. Îi era frică și să răspundă la salut. Eu aveam 18 ani pe vremea aia”, ne-a mai spus Relu Pănescu, extrem de emoționant, retrăind cu lux de amănunte toată perioada respectivă.

În casa familiei Pănescu se dădeau adevărate festinuri în vremurile de tristă amintire pentru români: „Ne uitam la filmele subtitrate de Irina Margareta Nistor”

Fostul concurent de la Survivor, pe care coechipierii săi l-au nominalizat de extrem de multe ori, ba chiar a fost trimis și în exil în sezonul său (3), ne-a zis că în timp ce mulți români nu o duceau tocmai bine pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, în casa lui se strângeau apropiații și vizionau filmele traduse de Irina Margareta Nistor.

„Adică tu să nu poți să dai un telefon? (n. red.: se referă la cei care erau aproape de familia Pănescu, dar au schimbat tabăra) Da, noi am trecut printr-o situație foarte delicată. Noi am căutat momente să îl protejăm pe tata, pentru că el a fost cel mai expus, noi ca și copii nu am fost așa expuși ca el. În perioada respectivă exista o hărțuire, se vânau foștii nomenclaturiști, angajați ai Securității. A fost o perioadă în care el a fost și plecat din țară tocmai pentru a-l proteja, asta timp de un an.

Am trecut prin momente foarte grele, chiar dacă aveam 18 ani, chestia aia m-a maturizat de la o zi la alta. Eram printre puținele familii care aveam în privat casete vede la noi acasă. Ne strângeam seară de seară, ne puneam în formă de U, ca un fel de careu și ne uitam la filmele care erau subtitrate de Irina Margareta Nistor. Avea vocea aia a ei, clasică, care traducea toate filmele… Dar să vezi de la o zi la alta că nu te-a mai sunat nimeni, că au intrat ca și broasca în carapace… Ăla a fost primul șoc. Hai să-ți mai spun ceva. Când ești pe funcție, indiferent de funcție, toată lumea te perie. O să spun mai pe românește, te pupă-n c*r”, a completat Relu Pănescu, pentru FANATIK.

Fostul concurent de la Survivor: „De când m-am născut aveam mașină cu șofer la scară”

Fostul războinic ne-a mai zis cum l-au văzut arădenii la Survivor, dat fiind istoricul familiei sale și legăturile cu vechiul regim. Pănescu a recunoscut că, dincolo de persoanele care au avut un cuvânt frumos de spus la adresa lui, au existat și cârcotași care i-au atras atenția că ar fi încrezut pentru că a apărut la PRO TV.

„Eu în Arad am fost cunoscut dintotdeauna. În momentul în care am venit înapoi am început niște live-uri pe TikTok, dar de ceva vreme n-am mai intrat. Mă întreba lumea dacă mă cred vedetă, iar celor care continuau să arunce cu hate le-am zis că eu vedetă sunt de când m-am născut. Eu de când m-am născut aveam mașină cu șofer la scară.

Eu nu sunt vedetă că apar acuma pe sticlă. Datorită prezenței pe sticlă, sunt o persoană publică, dar eu în Arad sunt cunoscut dintotdeauna. Eu îmi asum tot ce spun, inclusiv apartenența pe care tatăl meu a avut-o înainte de 1989. Eu sunt mândru că port numele Pănescu. Eu sunt mândru că sunt din Arad și să știi că participarea la Survivor nu m-a schimbat”, ne-a mai spus fostul concurent de la Survivor.

Relu Pănescu n-ar exclude participarea în alte reality-show-uri

Relu ne-a mai zis că nu exclude participarea și în alte show-uri tv, dacă vor mai veni oferte. Momentan, e sub contract cu până când se va termina sezonul suprem.

„Acum sunt implicat în mai multe activități, așa, de zi cu zi, dar propriu-zis nu am un loc de muncă, nu sunt angajat cu un contract de muncă. Încă sunt sub contract cu PRO TV până se termină sezonul suprem. Eu îmi manifest deschiderea pentru orice oportunități vin, indiferent că e vorba de mediul de afaceri, de media”, a completat Relu.

Pănescu, fan UTA Arad și Real Madrid!

Pasionat și de fotbal, Relu Pănescu ne-a dezvăluit care sunt echipele sale preferate, dar și ce gânduri are pentru România înainte de Euro 2024.

„Am două echipe preferate de la noi. Echipa-fanion a Aradului, de la noi, UTA și Universitatea Craiova, aia din anii 1982-1984. Eu eram copil la vremea respectivă și vedeam la meciuri și eram fascinat de acea generație. Și acuma, chit că nu o să spun toată echipa, mai țin minte jucătorii: Silviu Lung, Costică Ștefănescu, Beldeanu, Țicleanu, Balaci, Cămătaru… Generația respectivă mi-a plăcut. Din afară îmi place Real Madrid.

Nivelul activităților sportive, lucru care este dovedit în cei 34 de ani e extrem de diluat față de celelalte vremuri. Vorbesc aici și de gimnastică, de fotbal, de toate. România era etalon în lume, amintește-ți de performanțele de la Jocurile Olimpice, eram în topuri. Acum, din păcate… Mi-aș dori ca băieții să se descurce bine la Euro, căci pentru mine România înseamnă enorm, pentru că aici m-am născut, aici am crescut, aici am studiat, am profesat și sunt mândru că indiferent de orice domeniu cineva reprezintă România… M-aș bucura să se intoneze iar imnul, să ne bucurăm așa cum ne bucuram odată”, a încheiat fostul concurent de la Survivor, pentru FANATIK.