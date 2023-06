Tavi Clonda, clipe de panică alături de Gabriela Cristea, în miez de noapte. De la ce a pornit totul

Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt unul dintre cele mai celebre cupluri din showbiz. Deși apar tot timpul cu zâmbetul pe buze în fața telespectatorilor, și ei au parte de momente dificile. Solistul a dezvăluit cum s-a confruntat cu un atac de panică, alături de îndrăgita prezentatoare, chiar în miez de noapte.

Cum a suferit Tavi Clonda un atac de panică în miez de noapte

Tavi Clonda a vorbit în cadrul unui podcast despre și avea parte de episoade de durere. Artistul a mărturisit că simțea cum îi prelua din stările de anxietate, iar într-o seară, chiar în miez de noapte, a făcut atac de panică în timp ce o îmbrățișa.

” (…) Țin minte și acum, nu prea am povestit-o, odata se plimba singură, eu mă culcam tot târziu, dar nu mai puteam să țin ochii și a venit odată lângă mine în pat și eu nu știam ce înseamnă atacuri de panică, anxietatea, auzisem, dar nu știam.

Țin minte când am luat-o în brațe așa să o liniștesc și inclusiv sarcina, am simțit că a trecut ceva, mamă ce m-am panicat. Tremuram așa un pic, dar nu grav și de atunci am început să am și eu anumite stări.”, a declarat Tavi Clonda într-un podcast, pe youtube.

Cum s-au cunoscut Tavi Clonda și Gabriela Cristea

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt împreună din 2015, de când Gabriela Cristea prezenta emisiunea ”Te vreau lângă mine”, de pe Kanal D. De atunci ei sunt și căsătoriți civil, iar în 2019 au mers în fața altarului pentru a-și promite iubire și în fața Lui Dumnezeu.

Gabriela Cristea s-a îndrăgostit de Tavi Clonda după o perioadă dificilă din viața sa, divorțul de afaceristul Marcel Toader, care s-a stins în 2019. Motivele separării au fost infidelitățile repetate ale bărbatului, dar și abuzul fizic, potrivit spuselor moderatoarei.

În 2017, prezentatoarea TV avea să-și vadă visul cu ochii, acela de a deveni mamă. La 43 de ani, a adus pe lume primul copil, o fetiță pe care a botezat-o Victoria. Vedeta a urmat o serie de tratamente ca să poată rămâne însărcinată.

În 2019, Gabriela Cristea a devenit iar mamă. A născut a doua fetiță, o surioară pentru Victoria, căreia i-a pus numele Iris. Chiar dacă sunt ocupați cu filmările sau concertele, , așa cum reiese din postările de pe rețelele de socializare. Mai sunt și clipe când simt că nu mai fac față cerințelor celor mici.

”Cum treceți voi peste momentele astea? Cum faceți față, pentru că nu există nimic care să mă întristeze mai tare decât momentele în care nu reușesc să mă înțeleg cu fetele. Sinceră să fiu, la momentul ăsta îmi vine să abandonez toate proiectele pe care le am, să mă duc acasă, să mă culc și să mă trezesc mâine, dar nu pot”, a spus Gabriela Cristea fanilor,