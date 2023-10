”Dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea să faci un copil cu altă femeie”. Momentul în care Gabriela Cristea a cedat în fața lui Tavi Clonda

„Dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea să faci un copil cu altă femeie”. Momentul în care gazda emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii a cedat în fața artistului cu care este căsătorită.

Gabriela Cristea, vulnerabilă în timpul relației cu Tavi Clonda. Ce a făcut-o pe moderatoare să ia în calcul o separare

Gabriela Cristea s-a simțit foarte în timpul relației cu Tavi Clonda. Ce a făcut-o pe moderatoare să ia în calcul o separare. Totul a pornit în perioada în care vedeta de la Antena Stars încerca să devină mamă.

Ani la rând a trecut pragul cabinetelor pentru inseminare artificială și de multe ori era dezamăgită. A trecut o perioadă lungă până când a rămas însărcinată cu Victoria, însă supărările au făcut-o să cedeze la un moment dat.

A avut o discuție cu partenerul de viață care a hotărât să meargă mai departe și să nu renunțe la povestea de dragoste. Cântărețul și bruneta au vorbit despre acest subiect sensibil înainte de a vedea rezultatele unor analize.

„I-am spus: «Dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea să faci un copil cu altă femeie, n-o să am nimic împotrivă». El mi-a zis așa: «Când te-am luat de nevastă și am hotărât să am o relație cu tine, te-am luat pe tine pentru ceea ce ești.

Da, îmi doresc să am un copil, dar eu am hotărât că eu cu tine vreau să fiu. Dacă Dumnezeu o să vrea să ne dea un copil, o să ne dea. Dacă o să considere că nu putem să facem un copil, asta este.

Dar eu cu tine vreau să merg mai departe». Am avut discuția asta, eu am provocat-o”, a mărturisit Gabriela Cristea despre încercările prin care a trecut în relația cu Tavi Clonda, în .

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, relație încercată

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut o încercată la început. S-au cunoscut pe platourile de filmare, unde vedeta prezenta o emisiune matrimonială și artistul cântă în formația care întreținea atmosfera.

Au trecut prin multe împreună, în special când încercau să devină părinți. După ce a venit pe lume fiica lor cea mare, Victoria, moderatoarea de la Antena Stars a rămas din nou însărcinată, de data asta pe cale naturală.