Tavi Colen continuă războiul cu Alin Oprea de la Talisman: „Mi-au furat şi numele. Eu l-am dat într-o cameră de cămin studențesc”

Tavi Colen vine cu noi acuzații despre războiul pe care îl duce cu Alin Oprea și soția acestuia, Larisa Uță, chiar și acum, după 20 de ani de când trupa Talisman s-a înființat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artistul susține că numele îi aparține, că el este cel care l-a creat, însă l-a înregistrat pe numele celor doi cu anumite condiții.

Până la urmă, faimosul band s-a destrămat, iar în prezent, chiar și după atâția ani, foștii colegi de trupă își aduc acuze grave.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Trupa Talisman, destrămată și în prezent

Tavi Colen susține că fosta soție a lui Alin Oprea se implica mai mult decât trebuie în ceea ce privește administrarea trupei cu care au făcut furori în anii 2000. De altfel, el răspunde unor acuzații făcute de Larisa Uță, la un moment dat.

„Larisa a afirmat atunci că mâncam la ei şi-mi spăla hainele. A uitat să spună însă că oalele erau ale mele. La fel şi maşina de spălat în care îmi puneam hainele. Apoi a încercat să acapareze tot. Să o facă pe managerul trupei.”, a declarat Tavi Colen, pentru retetesivedete.ro.

ADVERTISEMENT

Nemulțumit de modul în care s-au desfășurat lucrurile între ei, artistul a mărturisit că numele Talisman i-a fost furat și dorește să-l recupereze. „Mi-au furat şi numele. „Talisman” pe care l-am dat eu, într-o cameră de cămin studenţesc. Am martori. Ei l-au înscris la OSIM pe numele lor.

Atunci m-am enervat şi am pus trei condiţii, ca să mai cântăm împreună: să nu mai bea înainte de spectacole, să nu mai vină niciodată nevastă-sa la spectacolele noastre şi să-mi dea numele de «Talisman» înapoi.”, a mai zis artistul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În 2012, la tv, Tavi Colen a făcut acuzații grave la tv, după ce trupa Talisman s-a destrămat. „Înainte să plec din trupă, eu l-am rugat pe Alin să facem un pact. Eu l-am rugat să facă trei lucruri ca să continue. Vreau să îi aduc aminte cele trei condiţii pe care l-am rugat să le îndeplinească pentru ca noi să putem continua cu această formaţie.

Aceste trei dorinţe sunt următoarele… L-am rugat aşa… 1. Nu doream să mai bea alcool înainte de spectacol căci eu îl căram să nu-l vadă presa că merge pe multe cărări”, a povestit Tavi la CanCan TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De altfel, pentru a salva trupa de succes, cântărețul l-a rugat pe Alin Oprea să nu mai vină cu soția la concerte, însă acest lcuru nu a fost posibil, mai ales că Larisa Uță era genul căreia îi plăcea să conducă.

„L-am rugat să nu mai vină cu soţia la concerte, nu din cauză că nu-mi plăcea faţa ei sau că aveam altercaţii. Aveam momente în care Larisa îmi explica cum să cânt, cum să merg, cum să mă îmbrac şi chestia asta m-a deranjat foarte tare. A venit Larisa să-mi explice că nu fac bine ce fac…

ADVERTISEMENT

Nu mai e important ce discuţii am avut noi. Nu vreau să discutăm! Dar nu mai vreau să avem aceste discuţii legate de soţia lui. Întotdeauna m-am dus cu o floare la ei, cu un cadou pentru cel mic. Nu din motive prieteneşti i-am spus să nu mai vină cu ea, ci din motive profesionale. Să vină cu ea la concerte, să stea în sală, nu în culise. Şi 3. Eu am un contract pe care din păcate nu am putut să vin să vi-l arat. Am adus o lucrare la formaţia Talisman, era o reclamă la o companie de telefonie mobilă.

Eu am contractul, el se duce a doua zi la respectivul angajator şi a spus că el e compozitorul piesei din reclamă şi că nu e de acord să împartă banii cu Tavi. La fundaţia Talisman, că eu făceam versurile sau că le făcea el…”, declara Tavi Colen, în urmă cu 8 ani.