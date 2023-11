Taxe și impozite mai mari pe terenuri și clădiri. Ce planuri au primăriile la sfârșit de an

Pe final de an, primăriile din țară au rămas fără bani și vor să ceară guvernului mărirea taxelor și impozitelor pe imobile și pe terenuri. Edilii spun că au nevoie de bani pentru proiectele în derulare și solicită derogare de la Ordonanța austerității.

Soluția eternă: majorarea birurilor

Românilor, și așa cu destule taxe și impozite pe cap, care se tot măresc de la an la an, în ciuda declarațiilor oficiale că România e pe plus, li se pregătesc noi majorări de biruri. De altfel, aceasta a fost mai mereu soluția cea mai la îndemână pentru banii de la buget.

ADVERTISEMENT

Acum, la sfârșit de an, primăriile conduse de competenții edili spun că au rămas fără bani. Soluția? Cea veșnic la îndemână: „să solicite Guvernului majorări ale taxelor și impozitelor pe terenuri și imobile, pe lângă solicitarea unui buget de la Guvern pentru cheltuieli”, scrie .

1,5 milioane pentru primării

„Mai exact, în acest moment Guvernul caută bani pentru a asigura funcționarea primăriilor, care au transmis deja solicitări către Ministerul Dezvoltării (…). Potrivit unor surse , executivul este gata deja să scoată din fondul de rezervă 1,5 milioane de lei pentru primării. Pe lângă asta, aleșii locali vor ca până la finalul anului să fie stabilit un nou sistem de impozitare pentru case și terenuri, astfel încât acestea să fie mai mari”, potrivit sursei citate.

ADVERTISEMENT

Joi, în sedința săptămânală de guvern, ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, a declarat că primăriile din țară au nevoie de trei miliarde de lei până la încheierea anului – și aceasta numai pentru proiectele aflate în derulare prin programele implementate de Ministerul Dezvoltării, scrie .

Aceste proiecte sunt făcute via Compania Națională de Investiții, Programul Național de Dezvoltare Locală 1 și 2 și . „În ceea ce privește nevoile de subzistență ale primăriilor, care nu mai pot funcționa eficient în lipsa ajutorului de la guvern, Veștea a spus că nu există, încă, o statistică clară”, potrivit sursei citate.

ADVERTISEMENT

Derogare de la Ordonanța austerității

„Până la începutul săptămânii viitoare, vom centraliza toate aceste situații, urmând ca, în ședința de guvern de săptămâna viitoare, să existe o alocare bugetară, o alocare pe care o vom conveni împreună cu ministerul de Finanțe, pentru a da sume din Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului pentru echilibrarea bugetelor autorităților publice locale”, a declarat .

Anterior, ministrul Dezvoltării spunea că există peste 250 de cereri de la primarii care vroiau mai mulți bani, adică o derogare de la Ordonanța austerității.

ADVERTISEMENT

„Avem centralizate până acum 250 de astfel de solicitări. 250 de primării care, de cele mai multe ori, ridică aspecte comune, care țin de evenimente, precum sfârșitul de an, evenimente care țin de adiționarea unor acte pe parte de investiții, de cumpărare a unor imobile, de finalizare sau începere a unor asfaltări.

Vom face în așa fel încât să nu existe blocaj pentru toate proiectele care reprezintă investiții și să găsim soluția pentru a închide anul cum se cuvine”, a declarat Veștea pentru

Adrian Veștea a precizat însă că nu vor exista derogări „pentru primăriile care cer bani în plus pentru târguri și sărbătorile de iarnă și care nu au avut procedură prealabilă de achiziții”.

„Au fost astfel de solicitări, sunt solicitări care, la finele unui an bugetar, în situația în care nu ai avut o procedură prealabilă de achiziții pentru evenimente. Dacă nu au făcut-o până acum, nu au posibilitatea să o facă”, a precizat ministrul Dezvoltării, potrivit sursei citate.