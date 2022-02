Cum arată taxiul zburător, pe care îl vei putea folosi peste doar trei ani. Mașina electrică a rezolvat cea mai dificilă problemă din domeniu

Mașinile zburătoare n-au devenit norma în 2022, însă companiile fac, în continuare, eforturi pentru a populariza acest tip de mijloc de transport. Dacă nu vei avea propria mașină care să zboare, vei putea cel puțin să călătorești cu una în regim de taxi.

Compania AutoFlight lucrează din greu la și după ce in urmă cu o lună, publica primele imagini cu vehiculul Prosperity, acum a dezvăluit un clip de cinci minute care arată ceea ce știe să facă taxiul zburător 100% electric.

Acest eVTOL (n.r: – vehicul electric cu decolare și aterizare pe verticală) a fost prezentat ridicându-se de la sol, făcând ulterior tranziția către propulsia clasică și zburând pe o anumită distanță, înainte să revină din nou la propulsia verticală, pentru a ateriza.

Povestea AutoFlight a început în domeniul cercetării și dezvoltării, firma fiind specializată pe zbor autonom și tehnologia eVTOL. Compania din Shanghai a trecut de această fază incipientă, iar acum chiar vinde aparate de zbor celor interesați. Până acum, a reușit să lanseze trei , iar unul dintre ele chiar se află în producția de serie, fiind un vehicul autonom care poate transporta încărcături de până la 20 de kilograme pe distanțe de până la 500 de kilometri.

Prosperity I, în schimb, este un taxi pentru care s-a pornit de la modelul V1500M, acesta efectuând primul zbor în China, în octombrie 2021. Compania are deja succes în această țară, dar se orientează deja către a obține certificare pentru ca aceste vehicule să poată fi folosite în Europa. În ianuarie, compania a pus bazele unui prim sediu pe continent, în Germania.

Prototipul de taxi electric a trecut de cea mai mare provocare: tranziția de la zborul vertical la cel orizontal

Tot în urmă cu o lună, au fost dezvăluite primele imagini cu modul în care se face tranziția de la propulsie verticală către cea orizontală, însă acestea nu erau suficiente pentru a arăta, de fapt, cum funcționează sistemul. Acum, însă, poți vedea mai clar cum funcționează acest sistem de decolare și de aterizare.

Compania a dat publicității și un comunicat de presă în care a prezentat pe larg mai multe . Acest eveniment a avut loc în poligonul de testare AutoFlight, aflat în provincia JianSu din China. Automobilul zburător s-a ridicat la altitudinea de 150 de metri și a atins viteze de până la 198 de kilometri pe oră.

Acest eVTOL are nu mai puțin de opt elice prin care este ridicat de la sol vehiculul care cântărește 1.500 de kilograme. După ce se atinge o anumită viteză, aripa fixă a lui Prosperity I este capabilă să contribuie la ridicarea vehiculului, care intră într-o fază de tranziție. Acesta este un moment complex din punct de vedere tehnic, în care rotoarele din partea de sus se blochează într-o poziție destinată călătoriei, iar elicele din spate preiau eforturile de zbor, vehiculul deplasându-le din acest moment exact ca un avion clasic.

Conform celor de la AutoFlight, această fază de tranziție este una dintre cele mai dificile provocări pentru un vehicul zburător de acest fel. Tian Yu, CEO-ul companiei, a vorbit despre acest proces: ”Echipa și cu mine suntem foarte bucuroși că am rezolvat faza tranziției fluente a zborului eVTOL, astfel că Prosperity I are acum cale liberă către ceruri și pentru a deveni un produs comercial. Suntem încrezători că am creat un design foarte bun, cu inginerie de top la bază. și suntem bucuroși să observăm că tranziția a fost sigură, fluentă și fără dificultăți”, arată .

AutoFlight va mai lucra la dezvoltarea conceptului Prosperity I, deoarece dorește să obțină certificarea pentru zboruri cu pasageri în China. Asemenea zboruri ar urma să aibă loc în Europa începând cu 2025.