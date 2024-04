Te retragi în glorie sau continui? Costin Lazăr vorbește despre greutățile din subterane. „M-a înjurat tot meciul, apoi s-a dus acasă și s-a lăudat”

Costin Lazăr a mărturisit care sunt greutățile pe care le-a îndurat în ligile inferioare ale României. al unei formații din Liga 3.

Te retragi în glorie sau continui? Costin Lazăr vorbește despre greutățile din subterane

în ultima ediție a emisiunii SUFLET DE RAPIDIST. Fostul jucător al giuleștenilor antrenează în Liga 3 și așteaptă un proiect serios din liga secundă.

“Nu sunt neapărat dezamăgit, pentru că știam la ce mă înham atunci când am plecat de la copii. Am luat contactul cu seniori din liga a 4-a pe care i-am promovat în liga a 3-a. Sunt în al doilea an la Liga 3 și nu mă încântă nivelul acesta. E un nivel semi-profesionist. Este amator oarecum.

Eu am preluat o echipă care se antrenează în București, Gloria Băneasa. E echipa unde a antrenat și Trică, da. Eu în ianuarie când am venit am mai găsit 3 jucători, restul au plecat. În 10 zile a trebuit să fac un lot cu care să mă salvez de la retrogradare. Am făcut asta ca să ajut pe cineva, dar știți cum e.

Acum am o ofertă de la echipa din Câmpulung unde am fost și pe care am lăsat-o pe primul loc, dar nu mi se dă drumul de aici. Ei se bat acum la barajul pentru promovarea în Liga 2. Eu am venit să ajut pe cineva și acum nu mă lasă să plec pentru că am contract.

Am făcut niște pași, iar eu am luat-o de jos. Nu pot să mă complac și să rămân prea mult timp la un nivel semi-profesionist sau de amatori. Dacă la anul nu prind un proiect ambițios în care să cred, să existe condiții și să se vrea mai mult e clar că nu are rost să pierd timpul. Să stau undeva și să ciugulesc niște bani? Nu mă interesează asta. Un proiect măcar la Liga 2″, a spus Costin Lazăr, la SUFLET DE RAPIDIST.

Cum e la Liga a 3-a? “M-a înjurat tot meciul, apoi s-a dus acasă și s-a lăudat”

“La Liga 3 ești cam la nivel cu toată lumea și nu mai contează numele. Te înjură oricine prin zona aia pe acolo. E lipsă de educație la unele persoane care vin la meciuri.

Am avut un meci la Teleorman unde m-au înjurat din minutul 1 până în 90 de toate alea în spatele porții. Când a plecat acasă ce o fi zis: ‘L-am nenorocit pe Lazăr, l-am rupt tot meciul’. Și cu asta se laudă ei. Pentru mine asta înseamnă lipsă de educație. Asta e”, a povestit Lazăr, la SUFLET DE RAPIDIST.

“Deschid o școală de fotbal”

În cazul în care nu va primi ofertă din partea unui club serios din Liga 2 sau SuperLiga, Costin Lazăr susține că se va lăsa de antrenorat și își va deschide o școală de fotbal.

“O să deschid o școală de fotbal cu numele meu și pe asta mă voi concentra dacă nu va merge cu antrenoratul. Dacă îl fac, va fi un proiect de suflet. Asta contează până la urmă. Să faci ceea ce îți place și să faci și bani.

Am dat drumul deja și au ieșit actele pentru Academia de Fotbal Costin Lazăr. Sunt în discuții cu cineva să deschid școala într-o zonă frumoasă din București. Dar dacă vine un proiect serios din Liga 2, măcar, o să pun puțin pe stop școala de fotbal. De academie trebuie să mă ocup personal”, a mai spus Lazăr, la SUFLET DE RAPIDIST.

