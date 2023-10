Teama cu care s-a dus Sânziana Negru la America Express: „Sunt un monstru”

Sânziana Negru trebuia să participe la America Express încă de anul trecut, însă nu a avut un coechipier potrivit pentru a se simți în largul ei în această aventură.

Sânziana Negru trebuia să participe anul trecut la America Express

a dezvăluit, în că anul acesta nu a putut refuza oferta și asta pentru că s-a decis cu cine să meargă în reality-show. A preferat-o pe deoarece sunt foarte bune prietene și se cunosc destul de bine astfel încât fiecare să se simtă liberă una în preajma celeilalte.

ADVERTISEMENT

Totodată, Sânziana Negru a spus că a fost extrem de impresionată de toată desfășurarea de forțe la care a asistat și că nu își imagina cât de dificil poate fi acest concurs.

„Anul ăsta când a venit din nou propunerea am zis Laura, pentru că o știu foarte bine. Am trăit multe lucruri cu ea, știu ce o enervează, știe ce mă enervează, știm cum să nu ne enervăm. M-am bucurat foarte tare că au acceptat și am plecat.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte impresionată de toată amploarea pe care a luat-o. Am în capul meu imaginea asta, eram în prima săptămână din concurs și eram în Columbia și erau 20 de camere în fața noastră…

Cred că eram 100 de oameni cu totul, acolo, în mijlocul Medellinului. Și eram, frate, ești nebun? Ce tare! Ce echipă, ce producție, câtă organizare!”, a declarat Sânziana Negru despre proiectul America Express, pe YouTube.

ADVERTISEMENT

Când se transformă în ”monstru” influencerița: „I-am zis Laurei”

Sânziana i-a recunoscut lui Țibulcă fricile cu care s-a dus la America Express. Prietena Laurei Giurcanu a spus că devine un monstru atunci când îi este foame ori nu doarme suficient, lucru pe care nu ar fi vrut să îl vadă și cei de acasă.

„E foarte greu. E mult mai greu decât mi-am imaginat acasă. Eu nu joc nicio carte în online. Sunt anumite aspecte sau situații pe care eu aleg să nu le expun în spațiul public.

ADVERTISEMENT

I-am zis Laurei că mi-era frică dacă nu dorm și nu mănânc, sunt un monstru atunci. Sunt rea de gură, sunt irascibilă. Îmi era frică de mine în situațiile alea”, a mai spus Sânziana Negru de la America Express.