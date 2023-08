Țeapă de mii de lei luată de o familie de români pe litoralul românesc: ”Primesc apeluri cu amenințări”

O familie de români a luat o țeapă de mii de euro pe litoralul românesc. Acum, turiștii spun că au ajuns să primească amenințări. Au mers inclusiv la ANPC și la Poliția Economică având în vedere cele întâmplate.

Țeapă de mii de lei luată de o familie de români pe litoralul românesc

s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru o familie de români. Povestea a adunat sute de reacții, dar și zeci de comentarii din partea internauților. Nimeni nu înțelege cum s-a întâmplat așa ceva.

Persoana care a făcut postarea preferă să fie anonimă, tocmai pentru că, spune ea, a ajuns să fie amenințată de managerii unității de cazare de pe litoralul românesc. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Au luat 5 nopți de cazare la Mamaia, iar în a doua noapte au cerut un prosop, care se pare că nu era inclus în preț. Mai apoi a urmat o ceartă cu o persoană ”isterică”, povestește autorul postării.

Se pare că cei la unitatea de cazare de pe litoralul românesc au cerut un depozit de 1.500 de lei, pe lângă prețul de 1991 lei plătit pentru întreg sejurul.

Întreaga familie a rămas cu un gust amar după experiența de pe litoralul românesc

Nu au primit niciun proces verbal pentru a confirmat depozitul. Iar de la vacanța de pe litoralul românesc au trecut zile bune. Astfel, familia de români a ajuns să plătească aproape 1.000 de euro. Din acești bani făcând parte depozitul, dar și cazarea integrală.

„Scriu anonim, pentru că și așa am primit destul apeluri cu amenințări de la cei implicați în măgăriile de la această unitate de cazare. (…) Am fost cazați 5 nopți. După a două noaptea le-am cerut un prosop de baie/picioare, să îl punem pe jos, pentru că celălalt se murdarise de la nisip, de la plajă, evident… și nu voiam să ne batem joc de celalalte.

Mi-a țipat în telefon o femeie isterică. Mi-a spus că ei nu fac curățenie, că aici nu e hotel, că doar contra cost este serviciu de curățenie sau că schimbă lenjerie după 3 nopți, ceea ce noi nu solicitasem oricum.

În sfârșit după ce am închis telefonul, am primit msg pe wapp, că dacă nu ne convine putem să plecăm că ne returnează banii pe 2 nopți. Chiar dacă noi mai aveam de stat 3, deci pe furat din start. Apoi dacă vrem să mai stăm să mergem să plătim jos depozit de 1500 lei pe care am omis, deși nu ni s-a solicitat!

Greșeală noastră și pentru că eram cu un copil mic este că am coborât și am plătit depozitul de 1500 lei. Precizez că, suma integrală pt cazare am plătit la check în 1991 lei. Depozitul, evident fără vreun proces verbal de predare primire, nimic. Doar un bon de casă, firma nouă, din 2023. În sfârșit, măgării multe!”, se arată în postare.

S-au făcut reclamații la ANPC, dar și la Poliția Economică

Autorul povestește că depozitul urma să fie returnat după 14 zile de la check out. Chiar și așa, banii nu au mai venit niciodată. Deși i-au contactat pe cei de la Booking, unde de altfel au și găsit unitatea de cazare de pe litoralul românesc, nimeni nu a putut ajuta.

Autorul postării spune că a mers la ANPC, dar și la Poliția Economică. Acesta speră ca întreaga situație să se rezolve. Au trecut 30 de zile de vacanța respectivă, însă se dorește un deznodământ.

În final, după vacanța de pe litoralul românesc, autorul postării spune că a rămas cu un gust amar. De asemenea, acesta nu înțelege cum s-a ajuns într-o astfel de situație.