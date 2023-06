Țeapa pe care au luat-o niște turiști români la o tavernă din Grecia. Cum te poți trezi cu o notă de plată uriașă: “Se practică metoda”

Niște turiști români au povestit țeapa de care au avut parte în vacanța în Grecia, atunci când au mers la masă la o tavernă. Nota de plată pe care au primit-o i-a șocat.

Țeapa luată de niște turiști români la o tavernă din Grecia. S-au trezit cu o notă de plată mult mai mare

În fiecare an, . Peisajele sunt de vis în cele mai multe destinații, dar și prețurile sunt accesibile. Un alt lucru pe care românii îl adoră la Grecia este mâncarea

Turiștii merg adesea să ia masa la tavernele care se întâlnesc la tot pasul. Din păcate, nu toți românii care ajung în această țară au parte doar de experiențe plăcute.

O româncă a mers recent în , alături de familie. Atunci când au mers să ia prânzul la taverna la care stăteau pe plajă, au primit meniu de la ospătari, însă aceștia le-au propus să cumpere o porție de pește proaspăt.

Peștele era mare, însă ceea ce a șocat-o pe turistă a fost prețul pentru porție, care era de 60 de euro. Ulterior, românca a aflat că este o metodă practicată des. Acest pește nu se regăsea nici în meniu.

“Am fost astăzi in Aliki. Nu m-a dat pe spate plaja, mai ales ca sunt destul de înghesuite șezlongurile. În fine, nu asta e ideea. La prânz am mâncat la taverna/ terasa la care stăteam pe șezlong. Ne-au dat meniu, însă ne-au propus o porție de pește proaspăt. Toate bune și frumoase.

A venit peștele, mare, ce este drept. Nota la final: 60 de euro porția. Am înțeles apoi de la alți turiști că se practică metoda asta acolo. Peștele nu este în meniu, să îi poți vedea prețul”,

Greșeala noastră a fost că nu am întrebat, însă, am înțeles că oricum ei spun prețul la 100 g și apoi te trezești cu nota de stele Michelin. Am scris asta aici pentru cei ce ajung acolo, să știe la ce să se aștepte”, a povestit turista pe grupul de Facebook .

Alți români au trecut prin experiențe similare

Mai mulți utilizatori de pe grupul respectiv au comentat la postarea femeii. Aceștia nu înțeleg cum de turista nu a știut de metoda practicată la taverna respectivă, deoarece astfel de situații au fost des întâlnite de alți români. În plus, mulți au vizitat taverna respectivă.

“Poveste veche, s-a mai discutat, nu ați prins postarea”, “Să fii membru pe forum din 2020 și să nu știi de taverna cu ‘fresh fish’, asta da performanță!”, au scris unii internauți.

Alți utilizatori i-au recomandat femeii să meargă la alte terase și nu la cele din Aliki. Plajele din apropiere sunt mult mai recomandate, iar mâncarea este mai bună, după cum au spus cei care au fost acolo.

“Din păcate e o problemă veche, cu mulți pățiți acolo. Am stat de două ori în Aliki, dar am refuzat tot timpul să mâncăm la terasele de pe plajă, probabil simțeam de ce… Și am preferat întotdeauna plaja cealaltă, ni s-a părut mult mai frumoasă, iar gyrosul de acolo e delicios”, a mai scris cineva, notează .