Ce a pățit o româncă în insula Thassos, loc iubit de milioane de români. „Nu vom mai călca pe aici”

Suntem în plin sezon estival, iar mulți români caută să se bucure de plajă și de soare. În continuare Grecia se află pe lista de destinații pentru vacanță, iar de curând, o turistă de la noi din țară, a avut parte de o experiență neplăcută, pe insula Thassos.

Întâmplare neplăcută pentru o româncă aflată în vizită în Thassos: ”Nu vom mai călca pe aici”

”Nu vom mai călca pe aici”, spune românca, . Pentru a se asigura că nimeni nu va mai trece printr-un episod similar, a postat totul pe rețelele de socializare. Relatarea ei a generat un val de reacții.

ADVERTISEMENT

Femeia a detaliat cu lux de amănunte cum în urma unei parcări ce părea legală, ea și familia sa s-au trezit cu amendă și plăcuțele de înmatriculare luate. Neînțelegând ce se întâmplă, s-au deplasat la o secție de poliție unde oamenii legii s-au comportat agresiv verbal cu ei și, mai mult, acolo se aflau doar români amendați.

”Am parcat in zona pietei din Prinos, 10min mai târziu, fara sa fie semn cu stationare/ oprire intersiza si neincurcand traficul, in conditiile in care mai erau si alte masini( cu număr de Grecia) parcate acolo, ne-am trezit cu amenda si placutele de inmatriculare luate (…)

ADVERTISEMENT

Intr-un final am ajuns la posta sa platim amenda, unde, surpriza erau doar romani cu amenzi…in sediul politiei din Thassos Town”, a scris femeia destinat românilor plecați în Grecia.

De opt ani femeia mergea în insula Thassos din Grecia

La un moment dat, unul dintre polițiști i-a smuls soțului româncei numerele de înmatriculare ale mașinii și a ridicat din nou tonul, precizându-i să vină să le ridice abia peste 20 de zile. , mai ales că de opt ani vine aici.

ADVERTISEMENT

După ceea ce i s-a întâmplat, românca și-a promis că nu va mai călca niciodată pe insula Thassos. Acum regretă că și-a investit mare parte din bani în zonă, iar mulți oameni au empatizat cu ea. I-au transmis că așa se mai întâmplă și în stațiunea Potos din Thassos.

”Săptămâna trecută se întâmpla același lucru, în Potos, însă doar cu persoanele care au parcat neregulamentar. Trebuie doar să fiți atenți. În rest nu aveți de ce să vă speriați!”, i-a răspuns o altă româncă femeii.

ADVERTISEMENT

Grecia este una dintre cele mai vizitate țări de peste hotare, pe timp de vară, de către români. Insula Thassos este, de asemenea, una dintre zonele unde aleg să-și petreacă vacanță, în statul elen. Ceea ce-i împinge pe români să se bucure de concediu în Grecia sunt prețurile mai mici decât la noi.