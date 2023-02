Țeapa pe care și-au luat-o mai mulți români. Străzi neasfaltate, ape și multă mocirlă într-o zonă rezidențială: ”Își bat joc de noi”

În România anului 2023 încă există multe zone în care asfaltul este un lux. Și nu vorbim neapărat despre așezările rurale, unde noroiul și mocirla sunt o normalitate, ci de zone cu pretenții.

Străzi neasfaltate, ape și multă mocirlă într-o zonă rezidențială din România

Porțiunea de uscat dintre Mamaia şi Năvodari a devenit în ultimii ani un nou ”El Dorado” imobiliar. Tarifele în Mamaia-Sat au ajuns la 150, 200 și chiar 500 de euro pentru un metru pătrat de teren intravilan.

În ciuda acestui aspect, străzile de aici seamănă mai multe cu cele ale unor sate izolate din zona de munte a României. Canalizare încă nu există, . Practic, cizmele sunt obligatorii pentru locatari.

”E o zonă rezidenţială numai dacă privim din punctul de vedere al impozitului pe care îl plătim. De-abia acum au început lucrările pentru montarea canalizării, schimbarea conductei de apă şi aşa mai departe. Dar de 15 ani de când locuiesc aici, niciodată n-a fost nici măcar urmă de asfalt”, spunea, în ianuarie 2022, un locatar de aici, pentru .

Peste un an de la această declarație, Mamaia-Sat nu a evoluat deloc. E tot sub ape și noroaie. Anul trecut, autorităţile spuneau că zona e în şantier şi promiteau că străzile vor fi asfaltate după ce compania de apă va termina introducerea conductelor de apă şi de canalizare.

De la fapte la promisiuni drumul e lung și, din păcate pentru oamenii de aici, inexistent. ”Îşi bat joc de noi, dom’le! Problema ştiţi care este? Că ei au terminat lucrarea, înţelegeţi? Dar nu au aruncat nişte piatră, să arunce. Şi a plouat şi sunt maşini dintr-astea care transportă piatră, sunt cife… Sunt aşa şi au făcut nişte şanţuri. Au adus după aia nişte piatră. Bătaie de joc, au aruncat-o în noroiul ăla”, povesteşte un alt şofer.

Mulți locatari și-au pierdut răbdarea. ”Nici la momentul acesta nu există canalizare bine făcută! Cred că sunt făcute proiectele din birou, nu la faţa locului. Nu am canalizare, nu am asfalt, nu am condiţii minime de trai”.

Autoritățile ”recidivează” cu promisiuni

Din direcția autorităților continuă să vină valuri de promisiuni. ”La ora actuală ne apropiem de finalizarea contractului pentru cele cinci reţele, apă şi canalizare Năvodari şi Mamaia-Sat, ce are ca termen de închidere sfârşitul lunii mai a acestui an”, dă asigurări Irina Oprea, director companie de apă.

, conform celor de la primărie. Totul se va rezolva din luna mai. Dar locuitorii nu se mai lasă seduși. ”Aud asta de ani de zile! Asta e prima stradă pe care s-a pus canalizare. Are aproape un an de când s-a montat canalizarea. Aici au rupt, în locul ăla, curentul de trei ori în acelaşi loc. Gazele, în colţul ăsta, de două ori, apa de vreo patru ori”, spune un rezident dezamăgit.