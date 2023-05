Telefoanele lăsate noaptea la încărcat pot duce la adevărate tragedii. Avertismentul specialiștilor

Telefoanele lăsate noaptea la încărcat pot sta la originea unor uriașe tragedii. Din păcate, foarte multe persoane au acest obicei. Specialiștii ne spun de ce un astfel de comportament ne poate pune viața în pericol.

Tragediile pe care le pot provoca telefoanele lăsate noaptea la încărcat

Nu de puține ori, seara, înainte de a merge la culcare, . Facem asta pentru a-l avea a doua zi, la școală sau la serviciu, încărcat 100%.

Acest aparent obicei inofensiv se poate transforma, în doar câteva clipe, într-o tragedie. În această săptămână, un bărbat din București a ajuns în stare gravă la spital. Motivul: telefonul lăsat de fiica sa la încărcat, peste noapte, a luat foc.

”A bubuit telefonul meu. Eu eram la baie, am simțit miros de fum, am deschis ușa și am văzut că ies flăcări din camera mea, am luat copilul și am fugit pe scări, iar tata a rămas să stingă. Ulterior nu a reușit și l-au coborât jos cu scara”, a spus fata, conform .

Experții avertizează că orice dispozitiv mobil, în principal Smartphone-urile, pot reprezenta un pericol major dacă sunt lăsate nesupravegheate la încărcat. În orice moment, în timpul nopții, bateriile acestora pot exploda.

Avertismentul specialiștilor pentru cei care își lasă telefoanele la încărcat noaptea

Conform experților în prevenirea și stingerea incendiilor, . Ele pot lua foc sau chiar exploda.

”În primul rând, nu poți mirosi nimic când dormi, așa că dacă începe să ardă, focul nu te va trezi. Apoi, este nevoie de doar trei respirații pentru a rămâne inconștient. Mulți oameni au încărcătoare de telefoane ieftine sau defecte, dar chiar se știe că și cele autentice declanșează incendii”, a transmis un pompierul din Marea Britanie.

Recent, Brigada de Pompieri din Londra a emis o serie de sfaturi prin care îndeamnă oamenii să aibă grijă la încărcarea dispozitivelor mobile. ”Bateriile litiu-ion sau bateriile li-ion (numite uneori LIB) sunt bateriile ușoare și reîncărcabile care alimentează telefoanele, laptopurile și camerele video. Se găsesc în multe dispozitive electrice, de la scutere la țigări electronice și sunt folosite în siguranță de milioane de oameni în fiecare zi.

Bateriile pot prezenta un risc de incendiu atunci când sunt supraîncărcate, scurtcircuitate, scufundate în apă sau dacă sunt deteriorate. Este foarte important să le încărcați în siguranță”, au transmis pompierii britanici, conform .