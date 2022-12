Ce se întâmplă dacă folosim telefonul când este la încărcat. Riscurile majore la care ne supunem

Un obicei care pare inofensiv, pe care îl au zilnic majoritatea persoanelor, poate avea consecințe destul de neplăcute pentru posesorii de telefoane mobile.

De ce nu este bine să stăm pe telefon când este la încărcat. Riscurile acestui obicei

E greu de crezut că există o singură persoană în această lume care cel puțin odată după ce l-a pus la încărcat.

Fie că am sunat, am primit apeluri, am dat mesaje sau, cel mai frecvent, am stat pe internet, cu toții am folosit Smartphone-ul și după ce l-am conectat la energia electrică.

Se pare că o parte dintre aceste obiceiuri sunt destul de periculoase. În ultimii ani au existat situații în care bateria telefoanelor lăsate la încărcat a explodat.

Nu trebuie să ne alarmăm. Nu vorbim de un risc major, inevitabil, dar sunt cazuri în care bateria poate produce astfel de incidente.

Specialiștii recomandă ca telefonul să fie pus cât mai departe de pat sau de alte surse care ar putea propaga focul în cazul în care se întâmplă un astfel de accident.

Ce se întâmplă cu bateria dacă folosim telefonul când este la încărcat

Pot apărea și probleme cu durata de viață a telefonului, atunci când îl utilizăm în momentul în care se și încarcă. De exemplu, dacă avem des acest obicei, îi suprasolicităm componentele.

Și mai grav este atunci când nu dispunem de încărcătorul original cu care a venit la pachet telefonul. În destul de multe cazuri, putem chiar distruge un Smartphone.

Treptat, efecte negative pot apărea și . Aceasta își poate pierde din capacitate în cazul în care repetăm acest procedeu.

Astfel, în cazul în care ai ceva urgent de făcut, indicat e să-ți lași telefonul să se încarce, iar abia apoi să-l scoți din priză și să-l folosești în acest fel.

Dacă e să vorbim de încărcător, e important ca acesta să fie într-o stare bună de funcționare. Fire rupte ale acestuia pot duce până la electrocutare.

E recomandat să nu asculți muzică în căști atunci când ai telefonul la încărcat. Pot apărea surprize destul de nedorite.