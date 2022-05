Temerile FCSB-ului înaintea partidei cu FC Voluntari: „Am fi diletanți să ne gândim acum la meciul cu CFR”

Oficialul vicecampioanei României și-a amintit de meciul din play-off-ul trecut cu Academica Clinceni, scor 2-2, care le-a năruit speranțele „roș-albaștrilor” la titlu și speră să nu se repete scenariul la meciul cu Voluntari.

Temerile FCSB-ului înaintea meciului cu Voluntari

MM Stoica a spus care sunt temerile cu Voluntari și cum îi ține concentrați pe jucători, pentru a nu se gândi deja la meciul cu CFR Cluj din ultima etapă:

ADVERTISEMENT

„S-au vândut 3.000 de bilete online, era ceva mișcare azi la case și sunt 300-400 de invitații. Vor fi între 10.000 și 15.000 de oameni pe stadion. Sunt prețuri mari la peluze.

La 100 de lei biletul la peluză, nu mai venea nimeni, așa măcar mai au o șansă să vină ceva suporteri”.

ADVERTISEMENT

„Meciul ăsta are alte conotații, vine meciul cu CFR, avem trei jucători la limita suspendării, îl avem pe Feșnic la centrul terenului, avem motive să ne temem. Nu am știut până astăzi că Feșnic a jucat la CFR Cluj.

Problema e alta, noi avem expunere și poate unii arbitrează cu sabia lui Damocles imaginară deasupra capului.

ADVERTISEMENT

Poate să fie presiune și pe umerii lui Feșnic. Am câștigat odată un meci cu Galațiul împotriva celor de la Baia Mare cu o greșeală imensă de arbitraj”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Anul trecut, am pierdut șansele la titlu cu Academica Clinceni!”

și a spus că jucătorii lui Toni Petrea sunt pregătiți pentru ce va urma, având în memorie și remiza din sezonul trecut cu Academica Clinceni:

ADVERTISEMENT

„Nu am putut da ochii cu cei de la Baia Mare, e urât să câștigi cu o greșeală de arbitraj. Sunt unii care își doresc greșeli de arbitraj în favoarea echipei lor.

ADVERTISEMENT

Eu îmi doresc ca Feșnic să arbitreze și corect și foarte bine, cum a făcut-o de multe ori, dar acum nu e în formă deloc”.

„Noi tratăm meciul ăsta ca cel mai important meci pentru noi, pentru că e posibil să nu mai existe ultima etapă dacă noi nu suntem atenți la meciul ăsta.

Dacă noi am vorbi în bază de meciul cu CFR Cluj acum, înseamnă că am fi cei mai mari diletanți din istorie. Noi am pierdut șansele la titlu anul trecut cu Academica Clinceni, o echipă care nu avea nicio emoție”, a mai spus MM Stoica.