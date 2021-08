Teo Trandafir, adevărul despre averea pe care o are: ”Și eu mă întreb ce am făcut cu banii”

Vedeta a recunoscută că nu a strâns o avere după urma muncii sale, deși apare pe sticlă de circa 27 de ani. Are o carieră de succes în televiziune, dar locuiește într-o casă cu chirie.

Teo Trandafir a fost nevoită de multe ori să economisească și să pună bani deoparte, deși lumea are senzația că nu ar avea nevoie să facă așa ceva pentru că are totul.

Acum a spus adevărul despre averea pe care o deține, dar și care sunt sacrificiile pe care le face legat de partea materială.

Teo Trandafir, nevoită să economisească? Ce spune despre banii pe care-i câștigă

„Sigur că da, am trecut prin asemenea momente. Am investit în casa în care locuiesc, în copilul pe care îl am și care merge la o școală privată, care nu este tocmai ieftină. Oamenii au senzația că toți banii pe care îi câștigi îți rămân.

Nu își imaginează că plătești taxe uriașe la stat, ai rate, oameni cu care colaborezi și pe care trebuie să îi remunerezi”, a spus Teo Trandafir pentru .

Moderatoarea emisiunii „Teo Show” a mai adăugat că nu știe ce a făcut cu banii pe care i-a câștigat pentru că de foarte multă vreme nu a mai plecat într-o vacanță și toate veniturile sunt investite în casă și fiica sa.

Maya studiază la o școală privată care costă o mică avere. Fiica învață la Cambridge School of Bucharest, liceu pe care l-a început în anul 2018. Mai are numai un an până la examenul de bacalaureat.

Adolescenta în vârstă de 17 ani își dorește să plece din țară pentru a-și completa studiile, dar momentan nu se știe spre ce țară se va îndrepta.

Teo Trandafir: ”Banii vin și se duc în mod misterios”

„Pe măsură ce banii vin, se și duc în mod misterios. Și eu mă întreb ce am făcut cu banii pentru că nu am mai fost într-o vacanță de ani de zile.

Mă gândesc la cheltuielile pe care le am, școala fiicei mele, rate, investiții în casă. Da, mă chivernisesc și eu.

Economisesc pentru că nu îmi plătește nimeni altcineva toate lucrurile de care, în familie, avem nevoie”, a completat Teo Trandafir, mai arată sursa citată mai sus.