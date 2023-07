Teodora Stoica, destăinuiri cutremurătoare: „L-am întrebat pe tata: ‘Mor?’”

În toamna anului trecut, Teodora Stoica a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care , însă nu a oferit detalii. Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, fiica lui Mihai Stoica a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o boală gravă.

Teodora Stoica, destăinuiri cutremurătoare: „Am avut un diagnostic greu de digerat”

Teodora Stoica a fost diagnosticată cu o tumoră malignă cu metastaze la plămâni și la coloană. După ce a înfruntat boala și a învins-o, , președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și-a schimbat stilul de viață complet.

În cadrul unui podcast, Teodora Stoica a explicat cum a ajuns să afle în urmă cu trei ani și jumătate despre teribilul diagnostic. „Mi-a fost foarte teamă să vorbesc despre asta pentru că nu am vrut să dau putere unei boli. Așa că am preferat să nu vorbesc, să evit. Acum 3 ani și jumătate am avut un diagnostic mai greu de digerat. Făceam masaj cu maseurul de la Steaua, Cocolino, și mi-a spus: ‘Ai un nodul la gât, știai?’. M-am uitat în oglindă și era vizibil, era mare.

Am fost la puncție și mi-a luat lichid. Timp de două săptămâni am așteptat. Eu nu eram pozitivă cum sunt acum. Eram ipohondră și mă gândeam la ce este mai rău. În acele două săptămâni n-am fost om. Am primit mail-ul și am sărbătorit pentru că nodulul era benign. Am zis că am rezolvat și problema asta, dar el tot creștea… Mi-a spus doctorul că trebuie scos dacă vreau să fac un copil, pentru că altfel n-o să mai pot să respir în timpul sarcinii.

Trebuia să fac o tiroidectomie, dar parțială. M-am operat și nu prea puteam să procesez nimic. Am stat la terapie intensivă o noapte, pentru că așa e procedura. A doua zi, în salon, doctorul vorbea, vorbea, dar eu nu înțelegeam nimic, eram în stare de șoc. Mi-a spus că nu era așa simplu cum au crezut și că a fost nevoit să-mi facă tiroidectomie totală, pentru că și-au dat seama că nodulul era malign, că aveam metastaze la plămâni și la coloană, la un os”, a declarat Teodora Stoica, în cadrul podcastului „Acasă La Măruță”.

„Aveam 25 de ani și era foarte avansat”

„Nu plâng! Am ajuns acasă… Dărâmată total, pentru că nu mai înțelegeam nimic. După operație trebuie să faci un tratament cu iod radioactiv și este interesant așa pentru oameni, pentru că e atipic. Nu e chimioterapie, nu sunt citostatice. Trebuie să iei o pastilă și să stai 4 zile singur în spital, iar eu aveam o mare frică de singurătate”, a mai spus Teodora Stoica.

Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Teodora Stoica i-au uimit și pe medici. După ce a câștigat lupta cu boala, Teodora Stoica și-a schimbat stilul de viață într-unul sănătos, cu accent pe o rutină zilnică care combină tehnici de respirație, alimentație și sport.

„Doctorul care a examinat proba a spus: ‘Cum se poate așa ceva la o persoană atât de tânără?’. Aveam 25 de ani și era foarte avansat. În ultima zi mergeai și făceai un fel de CT și se vedeau exact resturile. Corpul era galben și resturile de tumoră erau cu maro. La mine se vedea totul maro. Am trecut prin asta… A trebuit să fac iod-ul de două ori, dar se vorbea să-l fac de 6-7 ori. Totuși, am scăpat cu două terapii.

Acasă, toți erau la o masă mare, iar eu eram într-un colț, cu farfurii de plastic și tacâmuri de plastic, mănuși de bucătărie… Radioactivitatea le-ar fi afectat și lor tiroida și trebuia să îi protejez. O elimini și prin salivă, dar și prin transpirație. A fost un Crăciun de coșmar. Nu puteam să stau nici cu câinii mei, și ei ar fi fost afectați”, a mai spus Teodora Stoica.

„Săracul, l-am întrebat pe tata: ‘Mor?’”

Teodora Stoica a recunoscut că starea în care se afla făcut-o să se gândească la moarte. „Da, mi-a fost frică. Atunci când eram în spital și după ce am făcut acel CT, știam că tatăl meu e în contact cu doctorul, iar nimeni nu-mi scria nimic.

Atunci l-am întrebat pe tatăl meu, e foarte greu să pui întrebarea asta, dar am pus-o: ‘Mor? Îmi spui și mie dacă mor?’. M-a sunat, un apel video, și îl vedeam, era o ‘legumă’. Mi-a spus: ‘Nu e atât de grav. E puțin și la plămâni, dar nu-i grav, nu, nu, nu’. Dar îl vedeam, nu putea să vorbească, și mi-am dat seama că era grav.

Părinții mei au divorțat în 2013. N-a fost chiar atât de dificil. Eu mereu am gândit că trebuie să schimbi ceva dacă nu merg lucrurile. Au încercat, mi s-a părut normal s-o ia pe căi diferite dacă nu se înțelegeau. N-a trebuit să iau partea nimănui, își vorbesc în continuare”, au fost cuvintele Teodorei Stoica.

Sfatul primit de Teodora Stoica de la Gigi Becali

Gigi Becali a avut un rol important în lupta pe care Teodora Stoica a dus-o cu boala. Fiica lui Mihai Stoica a mărturisit că patronul de la FCSB a sfătuit-o să se apropie mai mult de Dumnezeu. Teodora Stoica a povestit un episod impresionant în care Gigi Becali a luat-o în brațe, deși aceasta era sub tratament cu iod.

