Teodora Stoica, fiica managerului general de la FCSB, destăinuiri cutremurătoare despre problemele de sănătate: „Mi s-a spus că viața mi se va schimba radical”

Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a postat un mesaj emoționant pe contul personal de Facebook, în care a vorbit despre o problemă de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani.

Teodora Stoica, destăinuiri cutremurătoare despre problema de sănătate: „Mi-a dat două opțiuni”

În vârstă de 28 de ani, Teodora Stoica a mărturisit pe rețelele de socializare că în ultimii 3 ani s-a confruntat cu o problemă de sănătate care avea să-i schimbe radical viața, însă fără să ofere mai multe detalii. În urma experiențelor trăite, fata lui MM Stoica vrea să devină o sursă de inspirație pentru alți oameni.

„Acum 3 ani, am avut o problemă de sănătate care mi-a dat două opțiuni: să accept limitele impuse sau să mă adun și să înfrunt situația head-on. Nu imediat, nu cu încrederea pe care o am acum, însă am respins prima varianta.

Mi s-a spus că viață mi se va schimba radical. Aveau dreptate, însă ce nu știa nimeni (cu atât mai puțin eu) e că se va schimbă în bine. A durat mult până să pot vorbi despre asta, pentru că am vrut că atunci când o fac, să fiu complet vindecată emoțional și să pot inspira și alți oameni care au situații similare.

Așa că voi începe să împărtășesc cu voi lucruri care m-au ajutat, în speranța că vă vor ajută și pe voi. Toate greutățile sunt binecuvântari deghizate”, a scris Teodora Stoica, pe Facebook.

MM Stoica a reacționat la mesajul fiicei sale

MM Stoica, cel care a sprijinit-o pe Teodora în tot acest timp, a reacționat la mesajul fiicei sale. Managerul general al celor de la FCSB a distribuit postarea și a atașat câteva cuvinte.

„Fata mea. Inspirația mea”, a fost reacția lui Mihai Stoica. Teodora Stoica nu cochetează cu fotbalul, deși are . Tânăra a participat în luna iulie a acestui an la prima ediție a Timișoara Triatlon.

Teodora Stoica a fost unul dintre cei 160 de concurenți care au luat startul competiției alcătuite din 3 probe: înot, ciclism și alergare. Mihai Stoica a însoțit-o pe fiica sa la Timișoara, deși , scor 0-2 pentru giuleșteni. „Acel moment în care copilul devine idolul părintelui… al doilea triatlon încheiat după 8 luni de antrenamente (ciclism de doar 2 luni)…P.S. Aceeași atitudine diseară și iese de o duminică perfectă”, era mesajul postat de MM Stoica pe contul de Facebook.

MM Stoica pleca de la FCSB în 2019

Managerul celor de la FCSB se despărțea de clubul „roș-albastru” în vara lui 2019, după ce dezvăluia că are probleme cu un membru al familiei.

„Sunt foarte apăsat. Am probleme familiale foarte grave. Am probleme cu un membru al familiei, la care țin foarte mult”, erau declarațiile lui MM Stoica la acea vreme.

Locul actualului manager de la FCSB era luat de Narcis Răducan, . „Meme a plecat și el. E prietenul meu, dar a plecat. Nu putem numi demisia. A zis că o perioadă vrea să se retragă. Vrea o perioadă de liniște, de relaxare. Nu mai stă pe bancă. El nu mai vrea. Nu se mai duce în cantonamente”, mărturisea Gigi Becali despre plecarea lui MM Stoica din vara lui 2019.