Teodora Stoica, mesaj special pentru Mihai Stoica în ziua în care împlinește 58 de ani. Foto

Mihai Stoica împlinește miercuri, 12 aprilie, vârsta de 58 de ani, iar managerul general de la FCSB a primit o mulțime de urări pe rețelele de socializare. Unul dintre cele mai speciale mesaje , fiica oficialului roș-albaștrilor.

Teodora Stoica, mesaj special pentru Mihai Stoica în ziua în care împlinește 58 de ani: „Un tată uimitor!”

prin care a fost nevoită să treacă după ce tatăl său, Mihai Stoica, a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru înșelăciune în Dosarul Transferurilor. În vârstă de 28 de ani, Teodora Stoica a postat un mesaj special pe rețelele de socializare alături de un colaj video cu câteva fotografii semnificative cu cei doi.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru că m-a binecuvântat cu un tată uimitor! 🤍 La mulți ani!”, a fost mesajul scris de Teodora Stoica, pe Instagram. Postarea a fost apreciată de tatăl său.

Teodora Stoica, amintiri despre cele mai grele momente din viața sa: „Nu mă puteam obișnuit cu ideea”

După ce s-a despărțit de tatăl său, Teodora Stoica s-a refugiat în sport și a ales să se mute în Barcelona. După ce a studiat în Spania, fiica lui Mihai Stoica a ales să revină în România. Totul, pentru familie. „La scurt timp după ce am început facultatea, tatăl meu a intrat la închisoare.

A fost o perioadă destul de grea, nu mă așteptam să se întâmple asta, nu mă puteam obișnuit cu ideea. Atunci am descoperit sportul și cât de mult mă ajută. Nu-mi plăcea facultatea de aici, așa că, atunci când prietenul meu de la vremea respectivă s-a mutat în Barcelona, am hotărât să mă mut și eu cu el.

A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o, pentru că am schimbat aerul și e important să te detașezi de unele lucruri atunci când devin prea apăsătoare. Am studiat la Institutul European de Design, am terminat Fashion Marketing and Communication. Se făcea și în spaniolă, mi se părea foarte drăguț. În copilărie, mă uitam la telenovele și am învățat spaniola”, a mărturisit Teodora Stoica pe Tik-Tok.

Teodora Stoica a devenit nutriționist cu acte în regulă

Teodora Stoica este activă pe rețelele de socializare, mai ales pe Tik-Tok, unde este urmărită în prezent de aproximativ 44.700 de persoane. „Au fost 4 ani foarte frumoși, am lucrat acolo și mergeam la plajă aproape zilnic.

După ce am terminat, m-am întors în București, iar tata ieșise din închisoare, așa că voiam să recuperez timpul pierdut”, a mai spus Teodora Stoica despre aventura din Spania. Teodora Stoica este nutriționist cu acte în regulă, după ce a obținut o diplomă în acest domeniu.

La începutul anului, Teodora Stoica a participat la Campionatul Mondial de Ape Înghețate, care a avut loc la Samoens în Franța. Fiica lui Mihai Stoica a ocupat locul 20 cu ștafeta României de 4×50 de metri liber mixt.

