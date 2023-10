Țepelin a plecat de la GSP. Reacții la Fanatik SuperLiga: „Jurnalist cu J mare”

Gazeta Sporturilor a rămas fără redactorul-șef. Publicația sportivă și Cătălin Țepelin au decis să întrerupă colaborarea în urma presiunilor de la nivelul patronatului. Nu se știe încă motivele pentru care elvețienii de la Ringier au ales să meargă pe altă variantă.

“Surprinzător, Țepelin părăsește redacția după decizia patronilor elvețieni. Acesta este momentul în care pleacă, chiar aș vrea să vorbesc cu Cătălin Țepelin pentru că ar fi interesant. Țepelin pleacă în aplauzele colegilor, i-au făcut un tunel ca la campioni.

Vorbim de Cătălin Țepelin, proaspăt ales ca președinte al Asociației Presei Sportive. Foarte interesant. Se vede că e supărat și dezamăgit și trist. Colegii îl aplaudă. Un ziarist excepțional, Gazeta Sporturilor a crescut foarte mult cu el la cârmă.

Un tip serios, un tip muncitor, un tip care are valoare. Este unul din jurnaliștii sportivi de mare valoare. Are trofeul de Ziaristul Anului. Este lângă el și Cătălin Tolontan. E o pierdere mare pentru Gazeta Sporturilor.

Nu cred că pleacă nimeni fericit. Mie mi se pare că e o veste extraordinar de proastă pentru presă. Nu pentru Gazeta Sporturilor, pentru presă în general. Nu neapărat șocat, cât foarte supărat și dezamăgit de ceea ce i se întâmplă. Țepelin este un jurnalist cu ‘J’ mare, un juranlist care a fost la standardele cele mai ridicate”, a spus Horia Ivanovici.

Acesta preluat funcția de la Cătălin Tolontan. Pe lângă atribuțiile din cadrul publicației sportive,

Țepelin a întrerupt colaborarea cu Gazeta Sporturilor

“E o veste extraordinar de proastă pentru presă. Nu pentru Gazeta Sporturilor, pentru presă în general. Eu am făcut parte din această echipă și spun cu mândrie lucrul acesta, începând din 1991. În 2002 am luat Gazeta Sporturilor, am izbutit de fiecare dată să fim numărul 1 ca ziar și ca echipă.

În toată această perioadă am avut 3 patroni, Dumitru Dragomir la Sportul Românesc, Adrian Sârbu la ProSport și Dan Voiculescu la Gazeta Sporturilor. În fiecare dintre aceste perioade, au fost momente în care patronatul a dorit să renunțe la șefi din partea editorială.

Tolontan a fost dat de vreo 2-3 ori afară pentru o noapte, pentru o zi. Eu fiind redactor șef adjunct am fost chemat să continui activitatea. De fiecare dată am spus că noi suntem o echipă și nu am dorit să fac lucrul acesta. Am refuzat. E vorba de ProSport și Gazeta.

De fiecare dată patronatul a înțeles că adevăratul patron al oricărui ziar sau publicație este cititorul. Ăla este singurul. Așa cum la fotbal suporterul plătește tot, de la bilete, la publicitate și drepturi TV, toate lucrurile astea sunt plătite de suporteri”, a spus Andrei Vochin.

