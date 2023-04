Testul rapid ce dă bătăi de cap multor români. Doar geniile știu ce greutate au cei trei câini de pe cântar în mai puțin de 15 secunde

Testul rapid ce poate să dea bătăi de cap multor români. Dor geniile știu ce greutate au cei trei câini de pe cântar în câteva secunde.

Testul rapid ce dă bătăi de cap multor români

și doar geniile pot să îl rezolve extrem de rapid. Îți pune mintea la încercare și trebuie să răspunzi la o întrebare ce pare a fi foarte dificilă.

Trebuie să calculezi ce greutate au câinii din ultima poză. Îți sunt oferite deja datele în trei alte imagini și trebuie să îți dai seama de greutatea câinilor celor trei care este necunoscută.

Primul cântar arată care este greutatea primilor doi câini, anume 10 kg, al doilea arată alți câini și ne spune că ei cântăresc 20 de kg.

Altă pereche de doi câini aflată pe cel de al treilea cântar are greutatea de 24 de kg. Ceea ce trebuie să aflăm este ce greutate au toate rasele de câini la un loc. Doar geniile pot rezolva această ghicitoare în mai puțin de 15 secunde, deoarece acest test poate să îți dea bătăi de cap.

Pentru a afla care este greutatea câinilor putem nota primul câine cu A apoi pe al doilea cu litera B și al treilea cu litera C. deoarece trebuie să gândești foarte rapid pentru a rezolva ecuația și să afli greutatea celor trei câini.

Ce calcule trebuie să facem pentru a rezolva testul rapid cu câinii

A + B = 10 kg => B = 10 – A

C + B = 20 kg

C + 10 – A = 20 => C – A = 10 => C = 10 + A

C + A = 24 kg

Facem următorul calcul pentru a afla ce valoare are A, iar în funcție de acesta vom afla și ce valoare au și literele B și C. 10 + A + A = 24 => 2A = 14 => A = 7

B = 3

C = 17

Greutatea celor trei câini combinați ar fi A + B + C = ?. Înlocuind valorile deja aflate anterior, atunci vom avea următoarea adunare de făcut: 7 + 3 + 17 = 27.

Rezultatul după ce am făcut toate aceste calcule matematice ne arată că greutatea celor trei câini aflați în ultima imagine pe ce de al patrulea cântar este de 27 de kg.