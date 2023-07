The Motans, în lacrimi pe scenă. De ce a început să plângă

Denis Roabeș, de la The Motans, a început să plângă în timpul unui concert, de sâmbătă seară, care a avut loc în Capitală. Artistul i-a emoționat și pe fanii prezenți la eveniment, iar la un moment dat a fost aplaudat minute în șir, datorită gestului său.

De ce a început să plângă Denis Roabeș în timpul unui concert?

Concertul pe care l-a susținut Denis Roabeș, sâmbătă seară, în București, a fost unul memorabil. Asta deoarece a izbucnit în lacrimi și cu greu și-a mai putut duce la capăt unul dintre numere. Solistul a interpretat piesele care au ajuns la inimile a milioane de români.

ADVERTISEMENT

Publicul a cântat în același timp cu Denis Roabeș, . La un moment dat, i-a dedicat o melodie soției sale, Bianca Spermezan, în semn de iubire și respect pentru răbdarea pe care o are cu el, descriindu-se o fire mai ”perfecționistă”.

Denis Roabeș a început să plângă atunci când a făcut referire la partenera sa de viață, iar fanii l-au aplaudat. ”Eu am mulțumit tuturor colegilor care au lucrat cu mine, dar am uitat să menționez un singur lucru. Eu nu am un caracter foarte ușor de suportat, sunt foarte enervant, pentru că sunt perfecționist un pic. Am uitat să mulțumesc persoanei care a devenit soția mea. Te iubesc!”, a fost declarația de dragoste a lui Denis Roabeș pentru soția sa.

ADVERTISEMENT

Cum s-a cunoscut Denis Roabeș cu soția sa

Bianca, soția solistului, are 32 de ani, a terminat studiile la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca și a contribuit la realizarea filmului ”Mirciulică”, produs de vloggerul Mircea Bravo.

Nunta a fost una restrânsă, fără atenția publică. De altfel, cei doi au ajuns să fie împreună după ce s-au cunoscut în timpul unui concert. Ulterior, prima lor întâlnire a fost într-o benzinărie, care a fost romantică și amuzantă, simultan. Iată de ce:

ADVERTISEMENT

”Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert, ea a venit la un concert de-al meu pe care l-am susținut la Cluj. Ulterior, ne-am întâlnit la un concert la Dej și de acolo a început totul, a fost cea mai romantică întâlnire.

După concert am zis să mai stăm de vorbă. Și ne-am dus la o benzinărie, pentru că era singura chestie deschisă. Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: «Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe de vodkă».

Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e true. Țin minte că aveam și niște căni de ceai. Pentru noi, următorul an era tradiție, Bianca cumpăra niște sticluțe de vodkă”, a relatat Denis Roabeș, fiind invitat în podcastul ”Vin de-o poveste”.