The Times a ales cei mai buni jucători din 2023. Messi, loc surprinzător în TOP 10

În fiecare an cei de la The Times fac o listă cu cei mai buni jucători. În 2023, Lionel Messi a prins un loc surprinzător în TOP 10. Din primele alegeri ale britanicilor lipsesc jucători precum Cristiano Ronldo, Neymar, sau Griezmann.

The Times este un ziar britanic care organizează an de an o listă cu cei mai buni 100 de jucători din lume, pe baza voturilor a 218 persoane. Foști fotbaliști precum Philip Lahm sau Karen Carney, dar și jurnaliști de prestigiu ori alte entități din fotbal au participat la alegerea celor mai buni jucători din 2023.

După zile întregi de sondaje, lista finală a fost, în sfârșit, dezvăluită complet. Astfel, în primii 5 jucători ai lumii, potrivit celor de la The Times, îi avem pe Erling Haaland (Manchester City) cu cele mai multe voturi, urmat de Jude Bellingham (Real Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Harry Kane (Bayern Munchen) și Rodri (Manchester City).

Messi, loc surprinzător în TOP 10

Chiar dacă a câștigat Balonul de Aur, Lionel Messi a prins un loc surprinzător în TOP 10. Argentinianul este chiar pe poziția a 10-a, iar înaintea sa se clasează fotbaliști precum Vinicius Jr. (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City) și Victor Osimhen (Napoli).

1. Erling Haaland (Manchester City)

2. Jude Bellingham (Borussia Dortmund / Real Madrid)

3. Kylian Mbappe (PSG)

4. Harry Kane (Tottenham / Bayern Munchen)

5. Rodri (Manchester City)

6. Vinicius Jr. (Real Madrid)

7. Mohamend Salah (Liverpool)

8. Kevin De Bruyne (Manchester City)

9. Victor Osimhen (Napoli)

10. Lionel Messi (PSG / Inter Miami)

. Portughezul fiind unul dintre cei mai buni marcatori din acest an calendaristic cu peste 50 de reușite. Cu un sezon destul de bun la Atletico Madrid, Antoine Griezmann este poziționat pe locul 15, cu o treaptă mai sus decât Ilkay Gundogan, unul dintre cei mai buni mijlocași ai sezonului precedent.

Leo Messi revoluționează fotbalul din MLS!

Leo Messi și-a făcut rapid simțită prezența la Inter Miami. La doar câteva zile după ce argentinianul a ajuns în Statele Unite, formația patronată de David Beckham și frații Mas a câștigat primul trofeu din scurta istorie a clubului.

Totodată, spectatorii au luat cu asalt meciurile din MLS atât din tribune, cât și din fața televizoarelor, astfel, veniturile au suferit o creștere uriașă. De exemplu, Inter Miami a reușit să vândă toate biletele și abonamentele disponibile pentru sezonul 2024.

Deși era văzută ca un refugiu pentru jucătorii aflați la final de carieră, prima ligă de fotbal nord-americană a devenit ținta jucătorilor de perspectivă care vor să se lanseze în fotbalul mare. . Astfel, conducerea MLS vrea să provoace o adevărată revoluție.