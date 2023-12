Leo Messi s-a transferat în vară la Inter Miami. Argentinianul a semnat cu formația din Major League Soccer (MLS) după despărțirea de PSG. Venirea , iar conducerea ligii nord-americane plănuiește noi schimbări.

Leo Messi revoluționează fotbalul din MLS! Ce plănuiesc nord-americanii

Leo Messi și-a făcut rapid simțită prezența la Inter Miami. La doar câteva zile după ce argentinianul a ajuns în Statele Unite, formația patronată de David Beckham și frații Mas

ADVERTISEMENT

Totodată, spectatorii au luat cu asalt meciurile din MLS atât din tribune, cât și din fața televizoarelor, astfel, veniturile au suferit o creștere uriașă. De exemplu, Inter Miami a reușit să vândă toate biletele și abonamentele disponibile pentru sezonul 2024.

Deși era văzută ca un refugiu pentru jucătorii aflați la final de carieră, prima ligă de fotbal nord-americană a devenit ținta jucătorilor de perspectivă care vor să se lanseze în fotbalul mare. Schimbarea s-a produs după transferul lui Leo Messi la Inter Miami. Astfel, conducerea MLS vrea să provoace o adevărată revoluție.

ADVERTISEMENT

MLS, rampă de lansare pentru tinerii jucători

Conducerea MLS vrea să schimbe felul în care liga nord-americană este văzută din afară. Astfel, oficialii au de gând să transforme întrecerea de peste Ocean într-una extrem de competitivă. În acest sens, conducerea ligii vrea să atragă către MLS fotbaliști talentați din America de Sud care se află la început de drum, conform .

Astfel, fotbaliștii promițători ar putea fi tentați să aleagă MLS înainte de a se transfera într-un fotbal extrem de riguros și tensionat cum este cel din Europa. Sportivii ar putea fi atrași să semneze în liga nord-americană prin salarii cât mai mari.

ADVERTISEMENT

Ulterior, americanii îi vor putea transfera în Europa pe cei mai talentați jucători în schimbul unor sume impresionante. Proiectul americanilor a luat deja amploare, iar echipele de club din MLS au început să transfere jucători promițători cu precădere din Argentina.

Record istoric în MLS după transferul lui Leo Messi

Transferul lui Leo Messi în MLS poate fi remarcat și prin ajutorul cifrelor. Liga profesionistă nord-americană a adunat în sezonul 2023 nu mai puțin de 10,9 milioane de spectatori în tribune. Este un record istoric din acest punct de vedere pentru întrecerea din America de Nord.

ADVERTISEMENT

„Sunt mândru de tot ce a realizat echipa în acest sezon. Cu munca și efortul tuturor am reușit să câștigăm primul trofeu din istoria lui Inter Miami, Leagues Cup. Am ajuns în finala US Open Cup și chiar să ne luptăm, aproape până în ultimul moment, să intrăm în play-off-ul MLS.

Am rămas cu toate lucrurile bune și mai presus de toate cu dorința de a ne perfecționa pentru a fi și mai competitivi anul viitor. Aș dori să mulțumesc tuturor oamenilor din club și orașului Miami pentru sprijinul acordat.

Sunt sigur că vom continua să avem momente uimitoare împreună, așa cum am avut în ultimele luni”, a scris Messi pe Instagram după încheierea sezonului la Inter Miami.