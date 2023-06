Theo Rose și Anghel Damian, primele imagini cu Sasha. Cum arată fiul vedetei: ”E frumușel tare”

Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinți pentru prima oară, iar primele imagini cu Sasha au apărut deja în mediul online. Artista este în culmea fericirii, iar la fel și partenerul de viață, dar și întreaga familie.

Primele imagini cu Sasha, fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian

În foarte puțin timp, aceasta a reușit deja să își strângă în brațe fiul.

Iar așa cum le-a promis fanilor după ce și-a mai revenit, Theo Rose a publicat și primele imagini cu Sasha. În una dintre ele artista este cu zâmbetul pe buze și își strânge la piept fiul. În cea de a doua imagine îl vedem pe Anghel Damian, de asemenea, vizibil emoționat cu fiul său în brațe.

În dreptul primelor imagini cu Sasha, Theo Rose a publicat și un mesaj de-a dreptul emoționant. Vedeta nu se aștepta ca atât de multă lume să fie alături de cei doi în acest moment extrem de important din viața lor.

De asemenea, ea le-a mulțumit tuturor pentru toate gândurile și mesajele transmise. Artista speră ca toată lumea să fie fericită, așa cum este și ea în aceste momente. Printre altele, aceasta a vorbit și despre operație.

Ce spune artista despre operația de cezariană

Deși se pregătea pentru o naștere naturală, Theo Rose a avut nevoie de cezariană. A îngrozit-o ideea de operație, însă a avut încredere în doctorul ei. Drept urmare lucrurile au mers extrem de bine, iar rezultatul a fost unul extraordinar.

Cât despre Anghel Damian, artista spune că partenerul ei de viață este fericit. Mai mult de atât, ea spune că Sasha, fiul celor, este cu adevărat norocos având în vedere părinții pe care și i-a ales. ”Multumesc tuturor pentru ganduri si mesaje!

Sa va bucure Dumnezeu la fel cum ne-a bucurat si pe noi sa vedem cati oameni ne sunt alaturi! Pe scurt, desi va urma si mai pe larg cand ne linistim si adaptam mai bine, a fost o nastere ok, deloc mai cu moț decat alte nasteri.

A fost o nastere prin cezariana in cele din urma, desi am fost mai ingrozita de operatie decat de nasterea naturala, am avut incredere (…) . E frumușel tare, zdravăn. (…). Despre Anghel vreau sa spun doar ca e o mare binecuvantare in viata mea. Iar Sasha e foarte norocos ca s-a nascut din asa un om minunat. Dumnezeu sa-l tina sanatos! Si pe noi toti”, a fost o parte din mesajul artistei.