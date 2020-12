Theo Rose, strălucitoare în finala Bravo, ai stil: „Cel mai bun moment pe care l-am văzut vreodată”

Theo Rose a fost magnifică în finala Bravo, ai stil! Cei trei jurați s-au plecat în fața cântăreței după ce a interpretat două melodii din folclor, îmbrăcată ca o crăiasă a zăpezii!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Olteanca s-a făcut din nou remarcată cu vocea ei de înger și a reușit să smulgă lacrimile și zâmbetele tuturor. Vedeta a vorbit cu emoție despre ce a însemnat pentru ea participarea în concursul de modă de la Kanal D și spune că aceasta este cu adevărat rampa ei de lansare.

„E adevărata mea rampă de lansare. Știți că la început am spus că îmi e tare frică de faptul că am să câștig marele premiu. N-a fost vorba doar despre haine, ci despre noi ca oameni. Dacă eu am putut și voi puteți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E atât de specială emisiunea asta pentru mine. Cred că ăsta e modul cel mai spectaculos în care mi-ar marca existența, să câștig. Eu aici am renăscut”, a declarat Theo Rose, invitându-i pe telespectatori să o voteze.

Theo Rose de la Bravo, ai stil, susținută de Carmen Tănase, Nea Mărin și Alex Velea în finală

Concurenta a fost susținută în marea finală de o serie de persoane cunoscute din lumea mondenă, printre care și marea actriță Carmen Tănase. Jean de la Craiova, Alex Velea, Nea Mărin, Iuliana Doroftei (câștigătoarea sezomului 3 Bravo, ai stil) au fost printre cei care și-au exprimat public susținerea pentru Theo.

ADVERTISEMENT

„Tocmai am asistat, vorbesc pentru mine, la cel mai bun moment pe care l-am văzut vreodată din primul sezon și până acum”, a declarat Maurice Munteanu, complet fermecat de apariția artistei.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT View this post on Instagram A post shared by Bravo, ai stil! Celebrities (@bravoaistil) ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Raluca Bădulescu: „O stea s-a născut în această seară”

„Ai de ce să ai emoții. Ai o voce extraordinară. Am fost onorat să te jurizez până în această seară. Cuvintele mele se rezumă doar la extraordinar”, a comentat Cătălin Botezatu.

ADVERTISEMENT

„Mă aplec în fața ta. O stea s-a născut în această seară și cred că ești una din cele mai bune concurente. E o onoare să împart platoul cu tine. În viața mea nu am văzut live un performance precum al lui Theo Rose”, a reacționat și Raluca Bădulescu.