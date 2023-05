Theodor Andrei, gafă uriașă după ce nu s-a calificat în finala Eurovision. Și-a cerut scuze când și-a dat seama ce a făcut

Theodor Andrei a publicat pe internet mesaje de hate la adresa artiștilor reprezentanți ai celorlalte țări care au participat la Eurovision anul acesta. Cântărețul a primit un val de critici și și-a cerut scuze.

Theodor Andrei, mesaje jignitoare pentru ceilalți participanți la Eurovision

. A participat în a doua semifinală, dar nu a reușit să treacă mai departe,

ADVERTISEMENT

Nu a obținut niciun punct, astfel că România și San Marino au fost primele cu punctaj zero din acest an, clasându-se pe ultimele două locuri. Recent, artistul care a concurat cu piesa D.G.T. (Off and On), a făcut o gafă de proporții.

Pe contul său de Instagram, Andrei Theodor a redistribuit o postare în care erau adresate mesaje de către celelalte țări care au participat la Eurovision, dar și pentru prezentatoarea ediției din acest an, Hannah Waddingham.

ADVERTISEMENT

„Interesant Euovisionul de anul acesta. Politic/ Strategic și Loreen- era de așteptat. Interesantă reacția publicului și susținerea pentru Finlanda. Lacrimogenele pentru Ucraina.

Se vedea pe fața actriței Hannah Waddingham că nu ma poate ea de Ucraina. Legat de România, Theodor Andrei a avut curaj. Mult curaj. Uitați-vă și la Polonia câta scandalul cu pițipoanca lor”, este textul redistribuit de artist pe Instagram.

ADVERTISEMENT

La scurt timp, oamenii l-au pus l-au pus la zid. „Lacrimogenele pentru Ucraina? M-am enervat grav, pa! Cum să dai share la asta după ce efectiv ai fost primit cu brațele deschise.Ai mai avut și interviuri, întâlniri cu unii din Ucraina.

Și ai mai și zis că efectiv piesa ta e scrisă și cu gândul la situația tragică de acolo. Doamne, dă-mi putere să mă abțin“, „Ipocrizie maximă! Cum rămâne cu make love, not war?”, au fost o parte dintre reacții, conform

ADVERTISEMENT

Theodor Andrei și-a cerut scuze

După ce și-a dat seama ce gafă a făcut, Theodor Andrei și-a cerut scuze și a explicat că nu a citit postarea înainte de a o publica pe contul său. Chiar și așa, au fost persoane care nu l-au crezut și l-au acuzat că face asta doar din cauza comentariilor primite.

ADVERTISEMENT

„Am redistribuit un story care conținea mesaje nepoliticoase la adresa altor țări și concurenți și îmi pare foarte, foarte rău. Nu citesc toate postările îninte de a le redistribui, sunt mii și eu încerc să le răspund tuturor.

Ca să nu dezamăgesc pe nimeni. Mulțumesc pentru tot, mi-a plăcut să petrec timp cu fiecare dintre concurenți. Răspândiți dragostea. Mulțumesc și vă cer scuze“, este mesajul transmis de Theodor Andrei.