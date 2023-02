Cine este Theodor Andrei, marele câștigător Eurovision România 2023. Legături neașteptate cu Pro TV și Antena 1

Cine este marele . Legături neașteptate cu Pro TV și Antena 1. Piesa tânărului de 18 ani, intitulată D.G.T. (Off and on), a primit cele mai multe voturi din partea publicului, și anume 5.230.

Cine este Theodor Andrei, artistul care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2023. E cunoscut la Pro TV și Antena 1

Theodor Andrei este care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2023, în data de 11 mai, la Liverpool, Marea Britanie. Cântărețul nu este străin de lumina reflectoarelor, fiind cunoscut și din alte show-uri TV.

A fost semifinalist la Vocea României Junior (2017), de la Pro TV. În plus, tânărul a participat la X Factor în 2020 și se poate mândri cu reușite remarcabile până la această vârstă. Nu este doar solist vocal, ci și compozitor, textier, orchestrator și actor. Joacă în spectacolul Procesul lui Robin Hood.

De asemenea, de-a lungul vremii a jucat în primul spectacol de revistă pus în scenă de tinerii din România. Este vorba de revista Nepoții lui Tănase, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București (decembrie 2018 – iunie 2019).

A obţinut peste 200 de premii la festivaluri naţionale şi internaţionale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse. Theodor Andrei a primit la numai 17 ani Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Un an mai târziu, reprezentantul României la Eurovision Song Contest, lansa un album de cantautor. De asemenea, cântărețul a primit în anul 2022 Premiul Myosotis, în cadrul Galei Premiilor Radar de Media 2022, pentru cea mai bună creaţie a unui cantautor.

Se întâmpla pentru piesa Artist, de pe albumul Fragil. Totodată, Theodor Andrei deţine în palmaresul său Marele Trofeu al Festivalului Mihaela Runceanu 2022 şi Marele Trofeu al Festivalului Alexandria Pop Fest 2022.

Theodor Andrei, dezvăluiri despre piesa de la Eurovision Song Contest

Theodor Andrei consideră că piesa cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest este foarte serioasă. Versurile sunt scrise atât în limba română, cât și în limba engleză, cântărețul dorindu-și să pună în lumină o piesă de dragoste diferită de cele de până acum.

„Am încercat să fac o fuziune de mai multe genuri care să fie frumoasă și pentru români, și pentru străini, iar D.G.T (Off And On) – piesa pe care am scris-o alături de Luca De Mezzo, Mikail Jahed și Luca Udateanu – a ajuns să fie foarte apreciată de publicul străin.

Este prima piesă pe care o lansez în care cânt și în engleză și simt că are ceva special, eu cred în magia pe care o crează, care o învăluie. Și mai presus de bariera lingvistică – piesa are o atmosferă a ei.

Faptul că a ajuns la sufletele unor oameni atât din țară, cât și din străinătate, mă bucură enorm”, a mărturisit tânărul de 18 ani în cadrul unui interviu acordat recent publicației .