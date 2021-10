Toate reacţiile după Barcelona – Real Madrid 1-2. Explicaţiile oferite de Koeman şi Ancelotti: “Detaliile fac diferenţa” / “Am suferit în acest meci”

“Am jucat inteligent. Ne-am mişcat bine în faţă şi am fost periculoşi pe contre. A fost exact cum am plănuit. Am început să avem ocazii şi control după ce am marcat. Vinicius a făcut un meci foarte bun, a fost un real pericol de fiecare dată. La fel şi Benzema. Şi-a ajutat foarte mult echipa.

Am arătat ca o echipă solidă şi ne-am apărat bine. Au marcat doi fundaşi, ceea ce a arătat că am avut dorinţa să atacăm şi să punem presiune. Nu îmi place să evaluez echipa adversă. Pot spune că am suferit în acest meci. Barcelona va fi în lupta pentru titlu până la final” – Carlo Ancelotti (antrenorul lui Real Madrid)