Tom Cruise, surprins alături de o actriță cu 40 de ani mai tânără. Actorul din Top Gun are o nouă relație?

După despărțirea de Hayley Atwell, Tom Cruise (60 de ani) este din nou burlac, iar recent a fost surprins în compania unei actrițe cu 40 de ani mai tânără decât el.

a fost surprins alături de o cunoscută actriță zilele trecute, chiar în ziua în care acesta a împlinit 60 de ani.

Este vorba despre actrița Amybeth McNulty, cunoscută pentru rolul din serialul “Stranger Things”, difuzat pe Netflix, potrivit .

Weekend-ul trecut, actorul a fost prezent pe circuitul de la Silverstone, la ultima etapă de Formula 1. Tom Cruise a fost surprins zâmbind larg, îmbrăcat cu o ținută casual. Actorul este un mare susținător al pilotului Lewis Hamilton.

În cadrul evenimentului, Tom Cruise ar fi fost “super dulce” în timp ce a vorbit cu tânăra actriță, conform publicației citate mai sus.

Amybeth McNulty are 20 de ani și este originară din Irlanda. A devenit cunoscută după ce a avut rolul principal în serialul “Anne with an E”, care poate fi vizionat, de asemenea, pe Netflix.

A mai avut roluri în două filme în 2021, iar recent a avut câteva apariții în ultimul sezon “Stranger Things”.

Tom Cruise și Hayley Atwell s-au despărțit

În urmă cu câteva săptămâni, Tom Cruise și Hayley Atwell s-au despărțit, după doi ani de relație. Cei doi s-au despărțit și în septembrie 2021. De data aceasta, ruptura dintre ei ar fi definitivă.

“Relația dintre Tom și Hayley a fost una sinceră. În ciuda anumitor zvonuri, [relația] nu a fost niciodată doar pentru camerele de filmat.

Din păcate, nu a mers pentru ei. Se înțeleg foarte bine și au o chimie fantastică, motiv pentru care au decis să reia relația în liniște, la începutul acestui an.

Dar ceea ce funcționa în spatele ușilor închise nu a mers la fel de bine atunci când a fost făcut public.”, a declarat o sursă apropiată de actor pentru .

Faima și presiunea din jurul cuplului ar fi un alt motiv care a dus la despărțire. Tom Cruise și Hayley Atwell au rămas prieteni după separare, după cum a mai declarat sursa respectivă.

Actorul din “Top Gun” a avut mai multe relații celebre de-a lungul timpului. A fost căsătorit cu Mimi Rogers în 1987, dar au divorțat după trei ani. În perioada 1990 – 2001 a fost căsătorit cu actrița Nicole Kidman.

A avut relații cu alte nume cunoscute din showbiz, cum ar fi Penelope Cruz sau Katie Holmes. Cu aceasta din urmă s-a căsătorit în 2006, dar au divorțat în 2012.