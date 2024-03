Toma Mihalache, decanul judo-ului masculin, îi răspunde dur președintelui Cozmin Gușă: „Să vă fie rușine!”

. Președintele FR Judo este acuzat că „a băgat judoul românesc în colaps”. Printre cei care sau Toma Mihalache, decanul judo-ului masculin.

Toma Mihalache, discurs manifest împotriva lui Cozmin Gușă și Florin Bercean

Gușă susține că moțiunea este semnată de oameni care sunt coordonaţi de Marius Vizer, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo. Prin intermediul , Toma Mihalache, dublu medaliat cu bronz la Campionatul European, a dat o replică dură, acuzându-i pe preşedintele Federaţiei Române de Judo şi pe antrenorul Florin Bercean că au degradat acest sport.

„Despre judo şi… conducerea actuală!



Sunt unul dintre semnatarii moţiunii de neîncredere către conducerea F.R. Judo trimisă către COSR, FIJudo şi FRJudo. Am văzut răspunsul dat de actualul preşedinte al F.R. Judo în care spunea că această moţiune este semnată de oamenii lui Vizer şi de nişte bătrâni 60-70 de ani, care nu ştiu nici să spună miau. Mai spunea acest domn ‘analist’ politic că noi bătrânii trebuie să muncim zi de zi, aşa ca angajaţi ai federaţiei. Mai spunea că el se retrage şi că îl va susţine pe prim-vicele preşedinte executiv la ocuparea funcţiei de preşedinte al F.R. Judo, care este cel mai titrat antrenor în judo prin faptul că este singurul antrenor român care a obţinut medalii olimpice. Şi alte aberaţii ‘analiste’ politic”.

„Habar n-are de rezultatele acestei federații. Domnul Gușă nu se pricepe la judo!”

„Vreau să-i răspund punctual.



Ca preşedinte al F.R. Judo, habar nu are de rezultatele acestei federaţii. Noi bătrânii nu suntem oamenii lui Vizer şi nu vrem să ne implicăm în porcăriile politice la care dl Guşă este specialist. Eu (noi) avem treabă cu judo. Domnul Guşă nu se pricepe la judo aşa cum a declarat, este doar un simpatizant şi văzându-se depăşit de aceste probleme l-a lăsat pe Florin Bercean să se ocupe de tot ce înseamnă judo. Şi de aici începe distracţia. Florin Bercean este un fost sportiv cu rezultate zero şi a fost promovat că antrenor, după terminarea facultăţii de către antrenorul emerit Ştefan Vodă. Ca slugă.



Judo feminin era în ‘deşteptare’ cu antrenori că Scrobota Ana, Ioana Iliescu şi Dumbravă Gheorghe. Judo-ul masculin avea deja rezultate la Campionatele Europene de seniori prin Arpad Szabo, Mihalache Toma, Vlad Nicolae, Constantin Niculae, Mircea Frăţică , Simion Topliceanu, etc.”

Cum a fost mătrășit antrenorul de excepție Adrian Croitoru de Gușă și Bercean

„La seniori. Primii români care au obţinut medalii olimpice şi mondiale au fost: Niculae Constantin, vicecampion mondial în 1981, Frăţică Mircea şi Cioc Mihai, în 1983 bronz, iar la J.O. de la Los Angeles din 1984 Mircea Frăţică şi Mihai Cioc au obţinut bronzul olimpic. Aşa că povestea d-lui Guşă cu ‘marele’ antrenor Bercean cade, dar cu ăştia a fost condusă F.R. Judo timp de 7 ani şi rezultatele se văd!



După ‘analiza’ d-lui Guşă sunt rezultate bune şi foarte bune la nivel de juniori şi tineret, dar la seniori unde ne interesează…zero, dar el nu spune! Am ajuns ca în anii ’70 când ca să participăm la Olimpiada era un mare succes! Acest ‘domn’ Bercean cel mai titrat antrenor român din judo, vorba lui domn Guşă, are şi el nişte ‘reţineri’! Când vedea că judo masculin obţinea rezultate le tăia fondurile. Am avut la lotul de seniori un sportiv şi antrenor de excepţie Adrian Croitoru. ‘D-l’ Bercean i-a găsit nod în papură şi l-a dat afară pe nu ştiu ce motive, pentru care federaţia plăteşte daune. Acest domn Guşă uită să spună că profesorul-antrenor Adrian Croitoru a dat în judecată federaţia şi a câştigat procesul prin hotărâre definitivă prin care F.R. Judo ii plăteşte salariul şi daune”.

„Poate domnul Gușă nu știe cum ’emeritul’ Bercean le bătea cu centura pe fetele de la lot”

„Apropo vrem şi noi aia bătrânii să vedem bugetul fundaţiei cu care se laudă d-l Guşă că a scos federaţia din datorii. Acum, Adrian Croitoru, antrenor al echipei Marocului a calificat doi sporivi la J.O. de la Paris. Cum e? Dl. Guşă spune că o sportivă româncă a obţinut medalie la turneul de la Tokio care, zice el, este echivalentă cu o medalie olimpică. Bine. Dar d-l Guşă ştie, apropo de turneul asta din Japonia cum sunt apreciaţi bătrânii judoka? De tromboane analiste ne-am săturat.



Ştie dl Guşă că la lotul masculin de judo au fost nişte oameni precum Constantin Niculae, Mihalache Toma, Mircea Frăţică, Ştefan Pop, Iacob Codrea care şi-au adus aportul ca antrenori ai lotului naţional de seniori masculin, aşa cum au putut ei la momentul respectiv şi nu se ‘învârtea’ judo-ul cum vrea dânsul? Vreau să-i mai spun d-lui Guşă despre ’emeritul’ Bercean, poate dânsul nu ştie cum le bătea cu centura pe fetele alea de la lot.



Un punct negru este pentru COSR, care a desemnat o comisie şi, cu toate decaratiile copilelor alea şi a părinţilor, după doi ani de ‘cercetări’ a fost declarat nevinovat acest Bercean, care trebuia destituit din funcţia de antrenor. D-le Guşă şi Florin Bercean, vă vorbesc ca un bătrân care a văzut multe treburi din judo, apropo lăsaţi-o mai ‘moale’ cu muncitul la federaţie că am impresia că habar nu aveţi ce trebuie făcut acolo! În concluzie, vă spun că din cauza neştiinţei d-lui Guşă şi a orgoliului lui Florin Bercean, judo-ul românesc este in colaps. Să vă fie ruşine! Iubesc judo şi oamenii adevăraţi din judo!”, a transmis Toma Mihalache, conform news.ro.

Cine este Toma Mihalache

Născut pe 24 decembrie 1955, la Iași, Toma Mihalache este unul dintre cei mai mari judoka din istoria României. De-a lungul carierei, fostul sportiv a cucerit două medalii de bronz la Campionatele Europene.

Toma Mihalache a atins apogeul carierei în anul 1980, când a făcut parte din lotul României care a participat la Jocurile Olimpice de la Moscova, acolo unde a terminat pe locul 10 la categoria mijlocie (-86 kilograme).

68 de ani are Toma Mihalache

1980 Moscova este ediția Jocurilor Olimpice la care a participat Toma Mihalache