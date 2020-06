Toni Kroos, dialog fără perdea în GQ despre homsexualitatea în fotbal. „Un jucător în activitate riscă foarte mult”

Toni Kroos, mijlocaşul german al lui Real Madrid, care doreşte să îşi încheie cariera pe Santiago Bernabeu, este un personaj care atrage şi atenţia presei de monden din ţara sa.

Toni Kroos a vorbit despre homosexualitatea în fotbal

Toni Kroos a acceptat recent un dialog fără perdea cu cunoscuta publicaţie GQ pe tema homosexualităţii în fotbal şi a modului în care fundaţia sa s-a implicat pe perioada pandemiei de coronavirus.

Mijlocaşul german este deschis către absolut tot ceea ce poate fiinţa umană să se simtă liberă, neîncorsetată între zăbrelele unei moralităţi fals înţeleasă, însă atrage atenţia că pentru un sportiv există riscuri serioase dacă nu are un psihic puternic.

E riscant pentru un jucător homo să spună public orientarea sa

„Bunul meu simț îmi spune că toată lumea ar trebui să trăiască în deplină libertate, nu există niciun dubiu în acest sens. Recunosc, însă, că nu știu dacă este util pentru un fotbalist activ să facă un astfel de pas şi să se afle public orientarea pe care o simte ca fiind cea mai potrivită pentru el.

Adesea pe teren se folosesc cuvinte puțin drăguțe, așa că s-ar putea întâmpla și ca insulte să vină din tribune. Cu siguranță, dacă un fotbalist ar ieși la lumină, ar avea sprijinul multor oameni din lumea fotbalului.”



„Evident, toată lumea trebuie să înțeleagă că dacă ar face un astfel de pas acest lucru e cu dus şi întors: poate fi un avantaj sau un dezavantaj, dar, personal, astăzi nu cred că este un avantaj în lumea fotbalului să spui un astfel de lucru despre tine, chiar dacă te defineşte ca fire”, a spus Kroos.



A cumpărat multe jucării pentru copii

În perioada pandemiei, fundaţia lui Toni Kroos s-a implicat activ în ajutorarea oamenilor şi în special a copiilor, care, din punctul de vedere al jucătorului, au avut cel mai mult de suferit, limitându-li-se libertatea de mişcare.

„În timpul cât a fost vârful pandemiei, cu fundația mea, am oferit mai multor familii ajutor şi multor copii le-am trimis jucării, ca să se simtă veseli şi să îşi umple timpul. Zilele acasă pot fi foarte lungi, mai ales când ai un copil bolnav. Intenția noastră este să facem totul mai plăcut.

Am înțeles că sunt probleme mai importante decât câștigarea unui joc de fotbal. În trecut au fost zile în care am fost enervat din cauza unei înfrângeri sau a ceva ce s-a rupt acasă, lucruri practic neimportante. Am citit cererile care au ajuns la fundație și îmi dau seama câte circumstanțe particulare apar în viață, mă fac să înțeleg care sunt problemele cu adevărat grave “.

