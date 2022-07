Toni Petrea, răspuns la indicațiile lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: „Trebuie să le dăm minute și altor jucători”

Toni Petrea (47 de ani) a prefațat derby-ul cu Rapid, programat în etapa a doua din SuperLiga, duminică, 24 iulie, la ora 21:30. Antrenorul lui FCSB a comentat . Finanțatorul consideră mai important returul cu Saburtalo Tbilisi din turul 2 preliminar al UEFA Europa Conference League.

Toni Petrea a prefațat derby-ul Rapid – FCSB

„Ne gândim! Trebuie să ținem cont și de faptul că suntem la început de sezon, e posibil să mai facem anumite schimbări, nu neapărat ca să menajăm anumiți jucători. Trebuie să dăm minute și altora, pentru a face ritm.

Vom vedea. Fiecare joc îl tratăm cu seriozitate, cu profesionalism. Nu ne vom menaja, indiferent cine va intra pe teren”, a declarat Toni Petrea, la conferința de presă de dinaintea derby-ului cu Rapid.

Vicecampioana României a început cu stângul sezonul 2022-2023. În prima etapă din SuperLiga, FCSB a făcut 1-1 cu nou-promovata Universitatea Cluj, iar în prima manșă din turul 2 preliminar al UEFA Europa Conference League a pierdut pe terenul lui Saburtalo Tbilisi, scor 0-1.

„O posibilă explicație este faptul că nu suntem încă 100% pregătiți din toate punctele de vedere, n-avem ritm de joc, asta s-a văzut în evoluția noastră. La ultimul meci am alergat prea mult, dar uneori ineficient.

Aici ar trebui să fim mai atenți, să ne dozăm efortul și să fim mult mai eficienți când avem mingea”, a mai spus antrenorul roș-albaștrilor.

„Am alergat inutil”

La derby-ul din Giulești, FCSB va fi susținută de 600 de suporteri. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK , dar care a fost încălcat.

„Nu cred că am găsit soluțiile potrivite pe posesia noastră, plus pe faza de apărare am alergat foarte mult, dar nu am făcut pressing, am făcut presiune individuală. Am discutat cu ei.

Am alergat inutil și nu am avut luciditate în fața porții. Sper ca începând de mâine seară să avem mai multă încredere.

Exprimarea echipei nu e la nivelul din finalul sezonului trecut, însă au apărut și jucători noi, poate și această lipsă de omogenitate se simte”, a conchis Toni Petrea.