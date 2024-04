Tony da Silva, supărat pe jucători după Poli Iași – UTA Arad 0-2: ”Cine nu vrea, să plece!”. Mesajul lui Rednic pentru contestatari

, după victoria în fața moldovenilor cu scorul de 2-0, din etapa cu numărul 7 a play-off-ului. Arădenii ocupă prima poziție din play-off la finalul acestei runde.

Tony da Silva, după ce echipa sa a fost învinsă de UTA Arad: ”Eu vreau o echipă cu atitudine, să mănânce iarbă”

La finalul partidei, Tony da Silva s-a arătat nemulțumit de atitudinea jucătorilor la meciul cu UTA Arad și le-a promis suporterilor că va face tot ce depinde de el pentru ca Poli Iași să nu retrogradeze.

”Au fost mai buni ca noi, Noi, cu această atitudine, nu avem nicio șansă. Eu știam când am venit la acest club că va fi dificil să ne salvăm. Băieții aleargă, dar lipsește un pic de concentrare, de noroc.

Nu avem nicio scuză. Eu am venit aici, știam unde vin. O să lupt până la sfârșit, până la ultima picătură de sânge, jur în fața suporterilor. Trebuie să stăm cu capul în sus. A fost lipsă de concentrare.

Ne-a lipsit ultima pasă, ultima centrare. Cine vrea să lupte până la sfârșit să stea, cine nu vrea, să plece. Trebuie să lupte pentru public, pentru toți.

Eu vreau o echipă cu atitudine, să mănânce iarbă. Mai avem două finale. Sunt șanse să câștigăm 6 puncte, după o să vedem dacă ne salvăm direct sau la baraj”, a declarat Tony, după Poli Iași – UTA Arad 0-2.

Mircea Rednic, după Poli Iași – UTA Arad 0-2: ”Cred că merităm să fim pe primul loc”

după ce elevii săi s-au impus pe terenul lui Poli iași și au ajuns pe prima poziție din play-out-ul SuperLigii.

”Trebuie să recunoaștem, am suferit în prima repriză. Doar ne-am apărat și am ajuns în careul lor sporadic, nu am pus probleme deloc. Repriza secundă a fost a noastră, au contat și schimbările. I-am surprins pe contraatac și am reușit să înscriem.

Am jucat luni, joi și azi, nu a fost ușor. Am avut meciuri grele, mă bucur că am terminat cu o victorie. Le-am dat două zile libere, apoi pregătim meciul cu Craiova lui Adrian Mititelu, prietenul meu.

La lotul pe care îl avem, cred că merităm să fim pe primul loc. Sunt convins că la meciul cu Craiova va fi stadionul plin. Sper să terminăm cu o victorie. Am început greu, toată lumea zicea că prima echipă care retrogradează e UTA. E greu când pleacă și vin mulți jucători”, a declarat Mircea Rednic, după Poli Iași – UTA Arad 0-2.