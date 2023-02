Top 10 filme epice de pe Netflix perfecte pentru Valentine’s Day 2023. Te vor impresiona până la lacrimi

Care este topul celor zece filme absolut epice de pe Netflix, care sunt perfecte pentru Valentine’s Day. Sunt toate șansele ca acestea să te impresioneze până la lacrimi!

Top 10 filme epice de pe Netflix pe care să le vezi de Valentine’s Day 2023

1. Dirty Dancing

Acest film o are în centru pe Baby Houseman, o adolescentă de 17 ani ce își descoperă pasiunea pentru dans într-o vacanță de vară. Atenția ei este atrasă de instructorul de dans Johnny Castle, despre care află că este într-o situație delicată pentru că partenera lui îi spune că este gravidă.

Atunci, Johnny decide să o inițieze pe Baby în arta dansului pentru ca ea să-i fie parteneră, dar se lovesc de multe greutăți, mai ales după ce aceștia se îndrăgostesc iremediabil și luptă pentru a fi nu numai iubiți, ci și parteneri de scenă.

2. The Notebook

The Notebook este un film de dragoste clasic care a avut premiera în anul 2004. Protagoniștii acestei povești de iubire perfecte pentru a fi vizionată de Valentine’s Day sunt Allie Hamilton și Noah Calhoun.

Fac parte din lumi cu totul și cu totul diferite, iar relația lor nu este acceptată de către părinții fetei, pentru că familia băiatului este săracă. Aceasta are planuri de a merge la studii și se mută departe de Noah cu familia ei și ajunge să se logodească cu un soldat american.

Doar că nu l-a uitat niciodată pe iubitul ei din adolescență și decide să îi facă o ultimă vizită înainte de a se mărita, iar lucrurile se complică foarte tare.

3. About Time

About time este un film care a apărut în anul 2013 și care îl prezintă pe Tim, un tânăr care află că are abilitatea de a călători în timp. Acesta vrea să-și găsească o iubită și se îndrăgostește de Mary, doar că trebuie să muncească foarte mult pentru a se îndrăgosti și ea de el, mai ales după un incident nefericit din călătoria lui în timp care face ca aceștia să nu se fi întâlnit niciodată

4. Dear John

Dear John este un film clasic de iubire care a apărut în anul 2010 și care este inspirat de un roman a lui Nicholas Sparks. John Tyree este un soldat în permisie care se îndrăgostește iremediabile de Savannah, o studentă frumoasă dar foarte conservatoare.

Timp de șapte ani, cei doi încep să își scrie scrisori. Scrisorile fetei de care se îndrăgostește reprezintă pentru soldat ceva mai mult decât niște cuvinte de dragoste pentru că îi dau puterea să supraviețuiască în luptă.

5. Endless Love

Acest film din anul 2014 este perfect pentru Valentine’s Day. Filmul prezintă povestea a doi tineri care vin din medii extrem de diferite, dar care reușesc să se îndrăgostească.

Aceștia întâmpină foarte multe obstacole deoarece David nu este deloc plăcut de părinții lui Jade, o fată care provine dintr-o familie cu bani.

Filme perfecte pentru îndrăgostiți. Ce să vezi de Valentine’s Day 2023

6. Laguna Albastră

Laguna albastră este un film din anul 1980, dar care este extrem de apreciat și acum. Acesta surprinde povestea unui naufragiu în urma căruia reușesc să supraviețuiască doar doi copii și un bucătar.

Aceștia ajung pe o insulă tropicală și după ce bucătarul moare, tinerii rămân singuri într-un paradis luxuriant. Emmeline și Richard cresc împreună pe insulă și chiar ajung să aibă un copil.

7. Purple Hearts

Purple Hearts este un film lansat anul trecut care a avut un foarte mare succes și care este perfect pentru ziua de Valentine’s Day. Aceasta îi arată pe Cassie și Luke, care acceptă să se căsătorească numai pentru a se bucura de beneficiile pe care statutul acestuia de soldat le au din punct de vedere financiar și medical.

8. All my life

Acest film perfect pentru este unul despre dragoste și sacrificiu, după ce planurile de nuntă ale acestui cuplu format din Solomon Chau și Jennifer Carter sunt date peste cap de faptul că mirele primește vestea tragică că are cancer și nu va mai avea mult de trăit.

9. The In Between

The in between este un film recent, lansat în anul 2022, care prezintă supranaturală dintre Tessa și Skyler, doi adolescenți a căror poveste de dragoste se termină tragic.

Skyler moare în urma unui accident, iar Tesa rămâne cu multe întrebări fără răspunuri, dar este sigură că iubitul ei vrea să-i transmită un mesaj de dincolo.

10. Your Place or Mine

Acest film îi prezintă pe doi cei mai buni prieteni – Debbie și Peter – care sunt foarte diferiți, iar după ce fac schimb de case și de vieți pentru o săptămână descoperă că ceea ce credeau inițial că își doresc este departe de ceea ce au aflat în viața reală.