„Toți vor să ajute FCSB să iasă campioană!”. Verdictul lui Anghel Iordănescu în lupta la titlu

FCSB rămâne momentan lider în SuperLiga, cu 5 puncte avans față de CFR Cluj, însă clasamentul se poate strânge dacă formația din Cluj-Napoca va reuși să învingă în acest derby. La fel de aproape pot să rămână, în cursă, și Rapid București sau Universitatea Craiova, cu toate că aceste formații deseori fac pași greșiți în lupta la titlu.

Verdictul lui Anghel Iordănescu în lupta la titlu

”FCSB rămâne favorită la ce ați văzut în ultimul timp la campionat, sau va fi o luptă lungă?”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, într-o discuție cu Anghel Iordănescu.

Fostul selecționer a mărturisit că nu este neapărat impresionat de modul în care se prezintă formația lui Gigi Becali, însă avantajul ar fi că toate rivalele fac mereu pași greșiți. ”Sincer, din punctul meu de vedere FCSB în momentul de față are cel mai bun lot. Un lot competitiv, lot cu jucători de valoare, un lot cu jucători la echipa națională, în vizorul echipei naționale.

Din păcate, jocul nu demonstrează sau nu ne arată exact că ar putea să câștige campionatul. Din fericire pentru cei de la FCSB, se pare că și CFR și Rapid și Craiova vor să îi ajute să iasă campioană.

După joc, nu prea (n.r. vor să iasă campioni cei de la Rapid, CFR Cluj sau Universitatea Craiova). După declarații sunt deja campioni și joacă deja în cupele europene”, a transmis Anghel Iordănescu, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. De altfel, patronul Universității Craiova transmitea tot la FANATIK SUPERLIGA că formația sa momentan se gândește doar la locul 3 în clasament.

”Nu, noi visăm să ne consolidăm locul 3 din acest moment. Asta visăm, trebuie să luăm pas cu pas, noi avem meci de Cupă mâine, împotriva Farului. Cupa pentru noi e un obiectiv important”, declara Mihai Rotaru. Cât despre Gigi Becali, patronul celor de la FCSB crede că formația sa se va bate la titlu doar cu cei de la CFR Cluj.

Gigi Becali crede că FCSB se bate la titlu cu CFR Cluj

”Cu noi nu mai pot anul ăsta. Nu au cum. Nu mă interesează. Nu vreau să se interpreteze. Noi ne luptăm cu CFR Cluj şi Universitatea Craiova. Mi-a spus Mihai (n.r. Stoica) de arbitraj. Dar nu mă interesează. Craiova nu este în formă. Dar are jucători valoroşi. Poate să îşi revină în orice moment”, declara Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB rămâne favorită la titlu în acest sezon?