Duminică, 25 aprilie, cu începere de la ora 18:30, are loc pe stadionul Wembley din Londra finala Cupei Carabao, cum este denumită după sponsor, Cupa Ligii Angliei. Se vor lupta pentru câştigarea trofeului o echipă care l-a obţinut deja de patru ori până acum, Manchester City, şi Tottenham Hotspur.

ora 18:30 Tottenham – Manchester City

Echipele probabile

Tottenham: Lloris – Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon – Ndombele, Hojbjerg – Bale, Lo Celso, Son – Lucas. Antrenor: Ryan Mason

Lloris – Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon – Ndombele, Hojbjerg – Bale, Lo Celso, Son – Lucas. Ryan Mason Manchester City: Steffen – Cancelo, Dias, Laporte, Mendy – Silva, Fernandinho, Gundogan – Mahrez, Torres, Sterling. Antrenor: Pep Guardiola

Manchester City, ultimul test înaintea semifinalei cu PSG din Liga Campionilor

Cetăţenii se află cu câteva zile înainte de semifinala tur de la Paris din Champions League, în care se vor bate cu vedetele lui PSG, Neymar şi Kylian Mbappe. O semifinală cu PSG este un test extrem de dificil, mai ales că Manchester City a ajuns pentru prima dată în istorie în penultimul act al Champions League. City nu mai poate colecta toate trofeele din acest sezon, după ce a pierdut cu 0-1 semifinala Cupei Angliei, în faţa lui Chelsea.

Cu toate acestea, antrenorul Pep Guardiola a declarat la conferinţa de presă dinaintea finalei că el şi jucătorii sunt conectaţi la eveniment şi îşi doresc mult să câştige din nou trofeul. El a recunoscut că prioritatea o reprezintă Champions League şi Premier League, unde, deşi are un avans considerabil, consideră că nu sunt campioni încă, dar va acorda toată atenţia finalei.

Tottenham – Manchester City, Live Stream la Digi Sport 2

Meciul Manchester City – Tottenham se joacă duminică, 25 aprilie, de la ora 18:30 şi în România va putea fi urmărit numai pe canalul Digi Sport 2, în exclusivitate, dar îl mai puteţi viziona în format LIVE VIDEO şi pe site-ul FANATIK.RO.

Este un mare eveniment pentru fotbalul englez deoarece s-a luat hotărârea ca finala să aibă parte de un număr de 8.000 de spectatori, fiecare club având dreptul la minimum 2000 de bilete. Evident, vestea a produs un entuziasm uriaş şi cele opt mii de locuri au fost deja rezolvate.

Tottenham, fără trofeu din 2008

Tottenham nu a reuşit să mai câştige un trofeu din 2008, însă acum şansele de a face acest lucru sunt destul de reduse. Şi asta deoarece la clubul londonez s-a produs efectiv un tsunami cu doar câteva zile înaintea finalei. The Special One Jose Mourinho a fost demis, conducerea clubului urmând a-i achita fabuloasa sumă de 30 milioane de lire sterline drept despăgubire pentru că se afla sub contract.

Echipa a fost condusă la victoria de la mijlocul săptămânii din campionat, 2-1 acasă cu Southampton, de către interimarul Ryan Mason, provenit din vechiul staff al portughezului, dar toată lumea e conştientă că el va mai sta în cel mai bun caz doar până la final de sezon şi nu are pretenţii de la el pentru mari performanţe.

Reveniri senzaţionale la ambele echipe

La Tottenham marele semn de întrebare îl reprezintă prezenţa pe teren a celui mai bun jucător, golgeterul Harry Kane. Ultimele veşti par a fi îmbucurătoare, deşi Mason a declarat că dacă Harry nu se va simţi în plenitudinea tuturor forţelor şi va avea vreo temere nu va juca finala.

Pentru Pep Guardiola însă există cu adevărat veşti excelente atât pentru finală cât şi pentru semifinala cu PSG. Omul cheie din planurile sale tactice, belgianul Kevin de Bruyne, a revenit la antrenamente şi poate juca finala şi golgeterul all time al clubului, Sergio Aguero, a primit şi el undă verde de la medici.