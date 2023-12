Nicolae Grigore vorbește la SUFLET DE RAPIDIST, despre unul dintre cele mai controversate momente din cariera de fotbalist. Fostul mijlocaș din Giulești este unul dintre jucătorii cu cei mai mulți ani petrecuți ca senior la Rapid. .

“Trădare” pe axa Rapid – Dinamo: “Patru zile nu mi-au mai răspuns la telefon”

La SUFLET DE RAPIDIST, Lucian Ionescu a vrut să știe de ce Nicolae Grigore a s-a transferat la Dinamo. Curiozitatea a venit pentru că fostul mijlocaș din Giulești este unul dintre cei mai longevivi fotbaliști ai Rapidului la seniori, cu 12 ani petrecuți la club și 230 de meciuri.

ADVERTISEMENT

Nicolae Grigore a explicat în detaliu ceea ce s-a întâmplat atunci și care a fost motivul pentru care a semnat cu Dinamo. Fostul mijlocaș își dorea să revină în capitala României și să joace. Atunci, Grigore voia să stea mai mult și cu familia, fiind în ultimii ani ai carierei.

Se pare că la întoarcerea din Cipru, invitatul special al lui Robert Niță fusese aproape de o revenire la Rapid, însă s-a întâmplat un lucru care l-a deranjat pe Nicolae Grigore. Acest lucru l-a împins să semneze cu formația din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

“Eu am fost mai calm. Nu îmi plăcea să mă exteriorizez și nu îmi plăceau conflictele sau certurile. Și am încercat să apăr clubul în felul meu și atunci când a intrat în insolvență și când nu mai erau bani. Nu eram prea vocal.

Fusesem în Arabia Saudită și apoi în Cipru și voiam să revin acasă în București. Aveam copil mic și voiam să stau și cu familia. În acea perioadă mă căuta Dinamo foarte insistent. Sunt lucruri pe care le poți face și lucruri pe care nu le faci 100% că așa îți dorești.”, a declarat Nicolae Grigore.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care Nicolae Grigore a semnat cu Dinamo: “Patru zile nu mi-au mai răspuns la telefon”

Nicolae Grigore a dezvăluit în exclusivitate, la SUFLET DE RAPIDIST, motivul pentru care a semnat cu Dinamo. F , însă Dinu Gheorghe a făcut ca acest lucru să nu mai aibă loc.

“Mă sunase cineva de la club, că vrea domnul Dinu Gheorghe să vorbească cu mine. M-am întrebat de ce nu mă sună el direct, dar am zis că îl sun eu. Am venit din Cipru și eram la PRO Rapid. Am discutat și mă înțelesesem cu domnul Dinu Gheorghe și cu Rapid.

ADVERTISEMENT

Timp de 4 zile nu mi-a mai răspuns la telefon. Între timp, aduseseră un mijlocaș pe postul acela și care a dat și gol cu Steaua în Ghencea. Atunci am zis că s-a închis și că nu mai este valabilă oferta. Acela a fost momentul în care am decis să semnez cu Dinamo. Nici nu aveam prea multe oferte. Acela a fost contextul atunci.”, a mărturisit Grigore.

Motivul pentru care Nicolae Grigore a semnat cu Dinamo